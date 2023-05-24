Экспорт электроэнергии прекратили для покрытия потребности в Украине - Укрэнерго

КИЕВ. 24 мая. УНН. Экспорт электроэнергии из Украины не осуществляется из-за необходимости покрыть внутренние потребности страны в потреблении. Произведенной электроэнергии пока хватает для покрытия потребностей потребителей. Но половодье снижается, постепенно вводятся в ремонты энергоблоки на ТЭС и АЭС. Из-за повреждения линии облэнерго также ограничена выдача мощности электростанции на востоке страны. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.