Экспорт электроэнергии прекратили для покрытия потребности в Украине - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Экспорт электроэнергии из Украины не осуществляется из-за необходимости покрыть внутренние потребности страны в потреблении. Произведенной электроэнергии пока хватает для покрытия потребностей потребителей. Но половодье снижается, постепенно вводятся в ремонты энергоблоки на ТЭС и АЭС. Из-за повреждения линии облэнерго также ограничена выдача мощности электростанции на востоке страны. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
Как сообщает Укрэнерго, ситуация на 24 мая следующая:
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- Баланс в энергосистеме: сейчас производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей. Имеющиеся ресурсы воды пока позволяют гидроэлектростанциям работать в течение всех суток, а также увеличивать свою генерацию для покрытия утренних и вечерних пиков потребления, для чего также максимально привлекаются имеющиеся в системе мощности тепловых электростанций. Впрочем, постепенно снижается половодье, что будет влиять на работу гидроэлектростанций. В дневные часы активно работают солнечные и ветровые электростанции. Постепенно выходят в ремонт энергоблоки атомных и тепловых электростанций.
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- Ремонты: продолжается активная ремонтная кампания на энергоблоках атомных электростанций, для которых лето – традиционная пора перезагрузки топлива и подготовки к зиме. Восстановительные работы проходят на энергоблоках ТЭС и ТЭЦ, которые получили серьезные повреждения в результате российских ракетных и дроновых атак. Ремонтные бригады "Укрэнерго" активно работают над восстановлением магистральной высоковольтной инфраструктуры.
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- Экспорт и импорт электроэнергии из ЕС: импорт и экспорт электрической энергии пока не осуществляется. Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении в течение всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.
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- Последствия атак: сложной остается ситуация вблизи линии фронта. В очередной раз из-за российских обстрелов и повреждения сетей облэнерго были обесточены потребители в Донецкой и Сумской областях. При безопасной ситуации бригады облэнерго оперативно восстанавливают питание. Также в результате отключения одной из линий облэнерго пока ограничена выдача мощности электростанции на востоке страны. Повреждений в сети «Укрэнерго» за последние сутки нет.
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"Для стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19.00 до 22.00 экономно и рационально потребляйте электрическую энергию. Перенесите по возможности потребления на утро, день или ночь, уменьшите пользование мощными электроприборами именно в вечерние часы", - призвали в Укрэнерго.