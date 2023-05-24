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Експорт електроенергії припинили для покриття потреби в Україні - Укренерго

Експорт електроенергії припинили для покриття потреби в Україні - Укренерго

Київ • УНН

 • 687252 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Експорт електроенергії з України не здійснюється через необхідність покрити внутрішні потреби країни у споживанні. Виробленої електроенергії наразі вистачає для покриття потреб споживачів. Але водопілля знижується, поступово вводяться у ремонти енергоблоки на ТЕС і АЕС. Через пошкодження лінії обленерго також обмежена видача потужності електростанції на сході країни. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Укренерго, ситуація на 24 травня наступна:

  • Баланс в енергосистемі: зараз виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів. Наявні ресурси води наразі дозволяють гідроелектростанціям працювати упродовж всієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових та вечірніх піків споживання, для чого також максимально залучаються наявні в системи потужності теплових електростанцій. Утім, поступово знижується водопілля, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. У денні години активно працюють сонячні та вітрові електростанції. Поступово виходять у ремонт енергоблоки атомних та теплових електростанцій.
  • Ремонти: триває активна ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій, для яких літо – традиційна пора перезавантаження палива та підготовки до зими. Відновлювальні роботи відбуваються на енергоблоках ТЕС та ТЕЦ, які зазнали серйозних пошкоджень внаслідок російських ракетних та дронових атак. Ремонтні бригади "Укренерго" активно працюють над відновленням магістральної високовольтної інфраструктури.
  • Експорт та імпорт електроенергії з ЄС: імпорт та експорт електричної енергії наразі не здійснюється. Відсутність експорту електроенергії з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання.
  • Наслідки атак: складною залишається ситуація поблизу лінії фронту. Вкотре через російські обстріли та пошкодження мереж обленерго були знеструмлені споживачі на Донеччині та Сумщині. За безпекової ситуації бригади обленерго оперативно відновлюють живлення. Також внаслідок відключення однієї з ліній обленерго наразі обмежена видача потужності електростанції на сході країни. Пошкоджень у мережі «Укренерго» за останню добу немає.

"Для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19.00 до 22.00 ощадливо та раціонально споживайте електричну енергію. Перенесіть за можливості споживання на ранок, день або ніч, зменшіть користування потужними електроприладами саме у вечірні години", - закликали в Укренерго.

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