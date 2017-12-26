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Эксперты рассказали, как на депозитах украинцев сгорели десятки миллиардов гривен

Киев • УНН

 • 7658 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Украинцы не скоро понесут свои деньги в банки. Вследствие неумелой политики НБУ, банковские вкладчики потеряли десятки миллиардов гривен. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Соскин.

Эксперты рассказали, как на депозитах украинцев сгорели десятки миллиардов гривен

"Три года НБУ осуществлял очень ложную монетарную политику. По сути, регулятор уничтожил банковскую систему Украины. У нас были проблемные банки, но до искусственного банкротства их не стоило доводить. Нужно было провести либерализацию банковской системы - открыть двери для западноевропейских банков.

Зато была осуществлена ​​другая монетарная политика. Она была направлена ​​на уничтожение банков, ликвидацию и так называемую компенсацию средств через ФГВФЛ. Только беда в том, что денег украинцы так и не получили. Вакханалия на банковском рынке привела к тому, что украинцы потеряли десятки миллиардов гривен", - сказал он.

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Мнение коллеги разделяет экономический эксперт Андрей Новак. Он считает, что под громкими лозунгами "очистки банковской системы", состоялось банальная "расчистка" вкладов украинцев.

"В банковской системе существовали "мертвые", "больные" банки. Но их было не более 35. Остальные банки были или "здоровые", или требовали докапитализации разного объема. Поэтому этот процесс можно провести совсем по-другому, без массовых потерь для вкладчиков. А потери вкладчиков - это, прежде всего потеря доверия к банковской системе, восстановить его будет очень трудно и это займет много времени", - отметил он.

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Новак добавил, что на сегодняшний день украинцы не доверяют ни банкам, ни национальной денежной единице.

"Восстановить доверие вполне реально. Чтобы украинцы снова доверили банкам - достаточно показать положительную тенденцию в течение I-II кварталов - и восстановление депозитов вполне реально. Но помимо восстановления доверия к банкам, надо осуществить восстановление доверия к национальной денежной единице, к гривне. А это можно сделать только через стабилизацию ее курса.

К сожалению, у действующего правительства и Нацбанка совсем другие планы, которые они уже анонсировали бюджетом на следующий год", - добавил он.

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