Експерти розповіли, як на депозитах українців згоріли десятки мільярдів гривень

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 23399 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 58435 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 71623 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 70348 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 99943 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73464 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83349 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95880 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88087 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 189219 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0м/с
93%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 5136 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 3318 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 7078 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 7624 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 13182 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 71629 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 189219 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 343236 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277927 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387643 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14956 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13664 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 70353 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21178 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26270 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Експерти розповіли, як на депозитах українців згоріли десятки мільярдів гривень

Київ • УНН

 • 7658 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Українці не скоро понесуть свої гроші у банки. Внаслідок недолугої політики НБУ, банківські вкладники втратили десятки мільярдів гривень. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Соскін.

Експерти розповіли, як на депозитах українців згоріли десятки мільярдів гривень

"Три роки НБУ здійснював дуже хибну монетарну політику. По суті, регулятор знищив банківську систему України. У нас були проблемні банки, але до штучного банкрутства їх не варто було доводити. Потрібно було провести лібералізацію банківської системи - відкрити двері для західноєвропейських банків.

Натомість, була здійснена інша монетарна політика. Вона була спрямована на знищення банків, ліквідацію і так звану компенсацію коштів через ФГВФО. Тільки біда у тому, що грошей українці так і не отримали. Вакханалія на банківському ринку призвела до того, що українці втратили десятки мільярдів гривень", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правозахисник про аудит ФГВФО: люди повинні знати, скільки у них вкрадено грошей

Думку колеги поділяє економічний експерт Андрій Новак. Він вважає, що під гучними гаслами "очищення банківської системи", відбулося банальне "розчищення" вкладів українців.

"У банківській системі існували "мертві", "хворі" банки. Але їх було не більше 35. Інші банки були або "здоровими", або вимагали докапіталізації різного обсягу. Тому цей процес можна було провести зовсім по-іншому, без масових втрат для вкладників. А втрати вкладників - це, перш за все втрата довіри до банківської системи, відновити її буде дуже важко і це займе багато часу", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вкладники банку “Михайлівський” вважають його ліквідацію невиправданою

А.Новак додав, що на сьогодні українці не довіряють ані банкам, ані національній грошовій одиниці.

"Відновити довіру цілком реально. Аби українці знову довірили банкам - достатньо показати позитивну тенденцію протягом І-ІІ кварталів - і відновлення депозитів цілком реально. Але крім відновлення довіри до банків, треба здійснити відновлення довіри до національної грошової одиниці, до гривні. А це можна зробити лише через стабілізацію її курсу.

На жаль, у діючого уряду і Нацбанку зовсім інші плани, які вони вже анонсували бюджетом на наступний рік", - додав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,320.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,625.45