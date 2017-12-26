Експерти розповіли, як на депозитах українців згоріли десятки мільярдів гривень

"Три роки НБУ здійснював дуже хибну монетарну політику. По суті, регулятор знищив банківську систему України. У нас були проблемні банки, але до штучного банкрутства їх не варто було доводити. Потрібно було провести лібералізацію банківської системи - відкрити двері для західноєвропейських банків.

Натомість, була здійснена інша монетарна політика. Вона була спрямована на знищення банків, ліквідацію і так звану компенсацію коштів через ФГВФО. Тільки біда у тому, що грошей українці так і не отримали. Вакханалія на банківському ринку призвела до того, що українці втратили десятки мільярдів гривень", - сказав він.

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Думку колеги поділяє економічний експерт Андрій Новак. Він вважає, що під гучними гаслами "очищення банківської системи", відбулося банальне "розчищення" вкладів українців.

"У банківській системі існували "мертві", "хворі" банки. Але їх було не більше 35. Інші банки були або "здоровими", або вимагали докапіталізації різного обсягу. Тому цей процес можна було провести зовсім по-іншому, без масових втрат для вкладників. А втрати вкладників - це, перш за все втрата довіри до банківської системи, відновити її буде дуже важко і це займе багато часу", - зазначив він.

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А.Новак додав, що на сьогодні українці не довіряють ані банкам, ані національній грошовій одиниці.

"Відновити довіру цілком реально. Аби українці знову довірили банкам - достатньо показати позитивну тенденцію протягом І-ІІ кварталів - і відновлення депозитів цілком реально. Але крім відновлення довіри до банків, треба здійснити відновлення довіри до національної грошової одиниці, до гривні. А це можна зробити лише через стабілізацію її курсу.

На жаль, у діючого уряду і Нацбанку зовсім інші плани, які вони вже анонсували бюджетом на наступний рік", - додав він.