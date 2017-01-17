Эксперты раскритиковали предложение нардепа увеличить налогообложение лотерейного выигрыша

В частности, нардеп предлагает увеличить налог с 18% до 40%. Эксперты же в свою очередь утверждают, что такое предложение необоснованное и не имеет аналогов в мире.

"Нигде в мире нет такой высокой ставки. Только для казино могут устанавливать такие ставки на выигрыши, и то лишь в отдельных странах. Для лотерей такую ​​высокую ставку ни одна страна не устанавливает. Большинство стран Европы, где лотереи успешно функционируют, вообще отказались от налогообложения небольших выигрышей, в частности, до 1 тыс. евро. Они или выигрыши вообще не облагают, или облагают только крупные выигрыши", - рассказала эксперт Зоряна Топорецкая.

По ее словам, после введения налогообложения на все лотерейные выигрыши в 2015 году, легальный рынок Украины начал постепенно переходить в тень.

"Когда ввели налогообложение всех выигрышей, мы увидели, что объем лотерейного бизнеса значительно снизился, так как тем самым государство значительно поддержало нелегальный игорный бизнес. Человеку выгоднее играть в нелегальные азартные игры, где оно получает весь выигрыш, а не в легальные, где у него высчитывают пятую часть от выигрыша. Например, с выигрыша 100 грн игрок должен 20 грн отдать налога. Увеличением налогообложения государство фактически поддерживает нелегальный игорный бизнес", - подчеркнула она.

Народный депутат Борислав Береза ​​также считает, что увеличение ставки не решит проблем на лотерейном рынке.

"На сегодняшний день лотереи практически не работают в Украине. Они минимально присутствуют и их не очень видно. Больше работают сетевые структуры, которые маскируются под лотереи, а на самом деле являются игровыми клубами для того, чтобы люди тратили там свои деньги.

Поэтому для того, чтобы решить эту проблему, нужно не ставку поднимать, а нужно комплексное решение. Было бы неплохо, чтобы у нас все же налоговый комитет смог внести законопроект, который бы нормализовал ситуацию на игровом рынке, так как рынок существует де-факто, а де-юре он вне закона, в результате миллионы и миллиарды гривен, которые должны оседать в бюджете, оседают в карманах. И благодаря этому формируется серьезная коррупционная схема", - пояснил он.

В свою очередь эксперт Ростислав Кравец считает, что для такого радикального повышения ставки, прежде всего, необходимо иметь экономическое обоснование.

"Перед тем, как делать такие кардинальные шаги, нужно сначала, чтобы Минфин определил обоснованность этого. Именно Минфин распоряжается лицензиями на лотереи, именно он может это сделать, так как имеет доступ к статистическим данным. А вообще можно и 100% поставить ставку.

Популистские заявления наших депутатов, которые считают, что для того, чтобы корова давала больше молока и меньше ела - ее нужно меньше кормить и больше доить, ни к чему хорошему не приводят", - подчеркнул Р.Кравец.