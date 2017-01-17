Експерти розкритикували пропозицію нардепа збільшити оподаткування лотерейного виграшу

Зокрема, нардеп пропонує збільшити податок з 18% до 40%. Експерти ж у свою чергу стверджують, що така пропозиція необгрунтована і не має аналогів у світі.

“Ніде у світі немає такої високої ставки. Лише для казино можуть встановлювати такі ставки на виграші, і то лише в окремих країнах. Для лотерей таку високу ставку жодна країна не встановлює. Більшість країн Європи, де лотереї успішно функціонують, взагалі відмовились від оподаткування невеликих виграшів, зокрема, до 1 тис. євро. Вона або виграші взагалі не оподатковують, або оподатковують лише великі виграші”, — розповіла експерт Зоряна Топорецька.

За її словами, після введення оподаткування на всі лотерейні виграші у 2015 році, легальний ринок України почав поступово переходити у тінь.

“Коли ввели оподаткування всіх виграшів, ми побачили, що обсяг лотерейного бізнесу значно знизився, тому що тим самим держава значно підтримала нелегальний гральний бізнес. Людині вигідніше грати в нелегальні азартні ігри, де вона отримує весь виграш, а не в легальні, де в неї вираховують п’яту частину від виграшу. Наприклад, з виграшу 100 грн гравець має 20 грн віддати податку. Збільшенням оподаткування держава фактично підтримує нелегальний гральний бізнес”, — наголосила вона.

Народний депутат Борислав Береза також вважає, що збільшення ставки не вирішить проблем на лотерейному ринку.

“На сьогоднішній день лотереї практично не працюють в Україні. Вони мінімально присутні і їх не дуже видно. Більше працюють мережеві структури, які маскуються під лотереї, а насправді є ігровими клубами для того, щоб люди витрачали там свої гроші.

Тому для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно не ставку піднімати, а потрібно комплексне рішення. Було б непогано, щоб у нас все таки податковий комітет зміг внести законопроект, який би нормалізував ситуацію на гральному ринку, тому що ринок існує де-факто, а де-юре він поза законом, в результаті мільйони і мільярди гривень, які повинні осідати в бюджеті, осідають в кишенях. І завдяки цьому формується досить серйозна корупційна схема”, — пояснив він.

У свою чергу експерт Ростислав Кравець вважає, що для такого радикального підвищення ставки, перш за все, необхідно мати економічне обгрунтування.

“Перед тим, як робити такі кардинальні кроки, потрібно спочатку, щоб Мінфін визначив обґрунтованість цього. Саме Мінфін розпоряджається ліцензіями на лотереї, саме він може це зробити, так як має доступ до статистичних даних. А взагалі можна і 100% поставити ставку.

Популістичні заяви наших депутатів, які вважають, що для того, щоб корова давала більше молока і менше їла — її потрібно менше кормити і більше доїти, ні до чого доброго не призводять”, — наголосив Р.Кравець.