Эксперты констатировали ухудшение санэпидситуации в стране

"У нас наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в стране относительно возникновения вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний. В соответствии с положениями законодательства, мы участвуем в расследовании таких вспышек, осуществляем государственной регистрации таких случаев", - отметил начальник санэпиднадзора Госпродпотребслужбы Алексей Даниленко.

Эксперты при этом отмечают, что ранее такой печальной картины с массовыми отравлениями не было, ведь действовала совсем другая система контроля за качеством продуктов.

"На сегодняшний день, мы оцениваем качество продуктов питания по европейской системе, и чем бы больше мы используем европейские нормы - тем хуже становится качество продуктов питания. Потому что европейская система контроля - это когда производитель на свой страх и риск производит продукцию и полностью за нее отвечает", - прокомментировал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Врачи тем временем предупреждают, что сегодня дети находятся в зоне повышенного риска отравиться или подцепить инфекционную болезнь.

"Дети - группа риска, так как они менее часто используют гигиенические нормы. Причин отравлений - очень много. Это и вирусы, и грибы, и бактерии. Сейчас, в 21 веке, мы говорим, что вирусы доминируют. Эти вирусы очень легко передаются, достаточно небольшого контакта с загрязненной поверхностью для того, чтобы заразиться", - отметил детский врач-инфекционист Виталий Евтушенко.

Как минимизировать риски для детей, не стать жертвой несоблюдение санитарных норм знают в Верховной раде.

Нардеп Сергей Тригубенко считает, что правительство отменить мораторий на проверки предприятий, обеспечивающих питанием детские сады и школы. По его словам, этот шаг позволит вернуть контроль и гарантии безопасности ребенком.

"Должно быть постановление правительства об отмене моратория на проверки поставщиков продуктов питания в школьные и дошкольные учебные заведения.

Сегодня, массовые отравления в школах и садиках в разных регионах странах фиксируются почти каждый день. Официальная статистика свидетельствует, что более 60% пострадавших от пищевых отравлений в этом году - дети. Именно поэтому в эту сферу просто необходимо вернуть надлежащий контроль и работающий защиту интересов. И для этого достаточно лишь одной бумажки с КМУ", - убежден нардеп.

Отреагирует ли на призыв защитить детей правительство - увидим уже потом.

Напомним, как сообщал УНН, более 60% пострадавших от пищевых отравлений в этом году - дети.