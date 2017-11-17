Експерти констатували погіршення санепідситуації в країні

"У нас спостерігається погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в країні щодо виникнення спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань. Відповідно до положень законодавства, ми беремо участь у розслідуванні таких спалахів, здійснюємо державну реєстрацію таких випадків", - зазначив начальник санепіднагляду Держпродспоживслужби Олексій Даниленко.

Експерти при цьому наголошують на тому, що раніше такої сумної картини із масовими отруєннями не було, адже діяла зовсім інша система контролю за якістю продуктів.

"На сьогодні, ми оцінюємо якість продуктів харчування за європейською системою, і чим начебто більше ми використовуємо європейські норми - тим гіршою стає якість продуктів харчування. Тому що європейська система контролю - це коли виробник на свій страх і ризик виробляє продукцію і повністю за неї відповідає", - прокоментував директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Лікарі тим часом попереджають, що сьогодні діти перебувають у зоні підвищеного ризику отруїтися або ж підчепити інфекційну хворобу.

"Діти - група ризику, тому що вони менш часто використовують гігієнічні норми. Причин отруєнь - дуже багато. Це і віруси, і гриби, і бактерії. Зараз, в 21 сторіччі, ми кажемо, що віруси домінують. Ці віруси дуже легко передаються, достатньо невеличкого контакту із забрудненою поверхнею для того, щоб заразитися", - зазначив дитячий лікар-інфекціоніст Віталій Євтушенко.

Як мінімізувати ризики для дітей, не стати жертвою недотримання санітарних норм знають у Верховній раді.

Нардеп Сергій Тригубенко вважає, що уряд має скасувати мораторій на перевірки підприємств, що забезпечують харчуванням дитячі садочки і школи. За його словами, цей крок дозволить повернути контроль та гарантії безпеки дитям.

"Має бути постанова уряду про скасування мораторію на перевірки постачальників продуктів харчування у шкільні і дошкільні навчальні заклади.

Сьогодні, масові отруєння у школах і садочках в різних регіонах країнах фіксуються мало не щодня. Офіційна статистика свідчить, що понад 60% постраждалих від харчових отруєнь цього року - діти. Саме тому у цю сферу конче необхідно повернути належний контроль та працюючий захист інтересів. І для цього достатньо лише одного папірця з КМУ”, - переконаний нардеп.

Чи відреагує на заклик захистити дітей Уряд – побачимо вже згодом.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, більше 60% постраждалих від харчових отруєнь у цьому році – діти.