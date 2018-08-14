Эксперты два года назад предупреждали, что 50-летний мост в Генуе следует снести - СМИ

Эксперты инженерной отрасли предупреждали, что было бы экономически более целесообразным снести мост, чем продолжать восстанавливать "неравномерное" сооружение.

Мост Моранди, построенный еще в 1967 году, был главным сообщением между автомагистралями A10 и A7, поэтому уже более 50 лет на нем ежедневно собиралось большое количество автомобилей.

Утром во вторник он не выдержал, и десятки машин провалились на несколько метров, когда около 11:30 часть моста - в 260 метров - обвалилась.

Несмотря на величественный дизайн, конструкция моста Моранди, в которой было использовано два вида железобетона, создавала проблемы в течение десятилетий и требовала дорогостоящего технического обслуживания, пишет издание.

В начале 1990-х подвесные кабели вдоль моста должны были быть заменены, дальнейшие работы по реконструкции были выполнены в 2016 году.

В 2016 году Антонио Бренчич, доцент кафедры гражданского строительства в Генузском университете, предупредил, что расходы на техническое обслуживание моста Моранди столь непомерны, что было бы дешевле построить новый. Бренчич указывал, что проблемы с мостом, который является "неровным и полугоризонтальным", начались еще в 1980-х годах.

В декабря 2016 года газета Genoan Il Secolo XIX утверждала, что для поддержания мостов в этом районе не хватает средств, поскольку власть "предпочла выделить средств на новые работы".

Газета обвиняла чиновников региона Лигурия в том, что они делали важные реставрации только тогда, когда проблемы с мостами становились уже очевидными.

Бывший президент Института конструкторских инженеров Ян Ферт назвал "очень необычным" дизайн Морани с его "жесткой компоновкой" между опорами, нечасто используемой в конструкции висячих мостов.

"Пока рано говорить о том, что повлекло трагический обвал, но поскольку этот массивный и загруженный мост стоял уже 50 лет, возможно, дополнительной причиной стала коррозия его опор", - добавил Ферт.

Напомним, 14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров. В результате обрушения моста погибли 35 человек.