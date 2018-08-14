Експерти два роки тому попереджали, що 50-річний міст в Генуї слід знести – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міст автомагістралі, який обвалився в вівторок в італійському місті Генуї, забравши 35 людських життів, вимагав “непомірні” ремонтні роботи та спричиняв проблеми протягом десятиліть, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Експерти інженерної галузі попереджали, що було б економічно більш доцільним знести міст, аніж продовжувати відновлювати “нерівномірну” споруду.
Міст Моранді, побудований ще в 1967 році, був головним сполученням між автомагістралями A10 і A7, тож вже більше 50 років на ньому щоденно скопичувалась велика кількість автівок.
Вранці у вівторок він не витримав, і десятки машин провалились на кількасот метрів, коли близько 11:30 частина мосту — у 260 метрів — обвалилась.
Незважаючи на величний дизайн, конструкція мосту Моранді, в якій було використано два види залізобетону, створювала проблеми протягом десятиліть і вимагала дорогого технічного обслуговування, пише видання.
На початку 1990-х підвісні кабелі уздовж моста мали бути замінені, подальші роботи з реконструкції були виконані в 2016 році.
У 2016 році Антоніо Бренчіч, доцент кафедри цивільного будівництва в Генузькому університеті, попередив, що витрати на технічне обслуговування мосту Моранді настільки непомірні, що було б дешевше побудувати новий. Бренчіч вказував, що проблеми з мостом, який є “нерівним і напівгоризонтальним”, почались ще в 1980-х роках.
У грудні 2016 року газета Genoan Il Secolo XIX стверджувала, що для підтримки мостів у цьому районі бракує коштів, оскільки влада “віддала перевагу виділенню коштів на нові роботи”.
Газета звинувачувала чиновників регіону Лігурія в тому, що вони робили важливі реставрації лише тоді, коли проблеми з мостами ставали вже очевидними.
Колишній президент Інституту конструкторських інженерів Ян Ферт назвав “дуже незвичайним” дизайн Морані з його “жорсткою компоновкою” між опорами, непоширену у конструкції висячих мостів.
“Поки рано говорити про те, що спричинило трагічний обвал, але оскільки цей масивний і загружений міст стояв вже 50 років, можливо, додатковою причиною стала корозія його опор”, — додав Ферт.
Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів. У результаті обвалу мосту загинуло 35 осіб.