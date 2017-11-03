Эксперты дали советы правительству по улучшению продовольственной безопасности в Украине

Так, в области продовольственной безопасности страны наблюдается отрицательная динамика.

"Специалисты нашей Ассоциации животноводов Украины провели опрос среди экспертов для оценки эффективности деятельности за последний год Министерства аграрной политики и продовольствия, ключевой задачей которого и является именно обеспечение продовольственной безопасности страны. Так вот, 52% экспертов поставили Министерству неудовлетворительную оценку, хотя при этом 39 % высказались о работе Минагрополитики положительно и еще 10% не определились с ответом", - говорится в сообщении.

На снижение уровня продовольственной безопасности в стране влияет ряд факторов, среди которых - намерения правительства отменить ГСТУ, действие моратория на проверки бизнеса, распространения АЧС и ухудшение состояния инфраструктуры страны.

"На продовольственную безопасность страны также влияет сокращение производства продуктов питания", - убеждены в ассоциации.

Поэтому, специалисты АТО выделяют основные направления укрепления продовольственной безопасности Украины. Во-первых, Правительству следует восстановить государственное регулирование цен на продукты питания.

"За крайне сложной экономической ситуации в стране, когда по оценке ООН, около 60% населения Украины живет за чертой бедности, отказ от государственного регулирования цен на продукты питания приведет к росту цен и экономической недоступности продовольствия в достаточном количестве для многих граждан Украины", - подчеркнули в ассоциации.

Следующим важным и одновременно спорным элементом обеспечения продовольственной безопасности страны является сокращение экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

"На данный момент продовольствие уходит из страны, что негативно сказывается на доступности его для населения. Возможно, правительству стоит пойти на ограничительные меры с целью уменьшения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции", - пояснили в АЖУ.

Увеличение квот со стороны ЕС для украинской сельскохозяйственной продукции и восстановления транспортной инфраструктуры также скажутся и на улучшении физической доступности продовольствия, резюмировали в ассоциации.

Напомним, за четыре года Украина просела в рейтинге продовольственной безопасности на 16 позиций.

Также напомним, по словам С.Тригубенко, по меньшей мере каждый второй украинец почувствовал ухудшение качества продуктов питания в последние годы.

"Все это происходит из-за запущенности системы и невозможность ее руководителей уже более года навести порядок, организовать работу и в конце концов - услышать рынок.