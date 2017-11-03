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Експерти дали поради уряду щодо поліпшення продовольчої безпеки в Україні

Експерти дали поради уряду щодо поліпшення продовольчої безпеки в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вітчизняні експерти дали незадовільну оцінку стану продовольчої безпеки в країні, передає УНН з посиланням на прес-службу асоціації тваринників України.

Так, в галузі продовольчої безпеки країни спостерігається негативна динаміка.

"Фахівці нашої Асоціації тваринників України провели опитування серед експертів з метою оцінки ефективності діяльності за останній рік Міністерства аграрної політики і продовольства, ключовим завданням якого і є саме забезпечення продовольчої безпеки країни. Так от, 52% експертів поставили Міністерству незадовільну оцінку, хоча при цьому 39% висловилися про роботу Мінагрополітики позитивно і ще 10% не визначилися з відповіддю", - йдеться у повідомленні.

На зниження рівня продовольчої безпеки в країни впливає низка факторів, серед яких - наміри Уряду скасувати ДСТУ, дія мораторію на перевірки бізнесу, розповсюдження АЧС та погіршення стану інфраструктури країни.

"На продовольчу безпеку країни також впливає скорочення виробництва продуктів харчування", - переконані в асоціації.

Відтак, фахівці АТУ виділяють основні напрямки зміцнення продовольчої безпеки України. По-перше, Уряду слід відновити державне регулювання цін на продукти харчування.

"За вкрай складної економічної ситуації в країні, коли за оцінкою ООН, близько 60% населення України живе за межею бідності, відмова від державного регулювання цін на продукти харчування призведе до зростання цін і економічної недоступності продовольства в достатній кількості для багатьох громадян України", - підкреслили в асоціації.

Наступним важливим, і водночас суперечливим елементом забезпечення продовольчої безпеки країни є скорочення експорту української сільськогосподарської продукції.

"На даний момент продовольство йде з країни, що негативно позначається на доступності його для населення. Можливо, уряду варто піти на обмежувальні заходи з метою зменшення обсягів експорту сільськогосподарської продукції", - пояснили в АТУ.

Збільшення квот з боку ЄС для української сільськогосподарської продукції та відновлення транспортної інфраструктури також позначаться і на покращенні фізичної доступності продовольства, резюмували в асоціації.

Нагадаємо, за чотири роки Україна просіла в рейтингу продовольчої безпеки на 16 позицій.

Також нагадаємо, за словами С.Тригубенко, щонайменше кожен другий українець відчув погіршення якості продуктів харчування протягом останніх років.

“Все це відбувається через занедбаність системи і неспроможність її керівників вже більше року навести лад, організувати роботу і врешті-решт — почути ринок.

 

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