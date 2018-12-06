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Эксперты: бесконтрольный рынок азартных игр "сжирает" бюджет страны

Киев • УНН

 • 9779 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Запрет азартных игр не изменил ситуацию на рынке. Вместо легальных казино появились нелегальные игровые автоматы, работающие под вывеской лотерей, сообщается в исследовании Центра экономических стратегий, передает УНН.

Эксперты: бесконтрольный рынок азартных игр "сжирает" бюджет страны

Объем “теневых” потоков посчитать сложно. По оценкам экспертов, в бюджет не доходит около 10 млрд грн ежегодно.

Единственные, кто легально работают – операторы лотерей. Их всего два – “УНЛ” и “М.С.Л.”. Последний только в этом году вышел из-под санкций ввиду отсутствия доказательств связи с Россией и после того, как попытка переделить рынок в пользу “УНЛ” с треском провалилась.

Но и их деятельность тяжело назвать унормированной. Регулятор лотерей – министерство финансов с 2012 года не выдает им лицензионные условия, а это главные правила работы на рынке. От того каждый действует “в меру своей распущенности”.

УНН недавно писал, что “УНЛ”, к примеру, дал франшизу “Космолоту”, который считает себя первым легальным “онлайн-казино” и без всяких оглядок на законодательство зазывает людей испробовать запрещенные игровые автоматы.

В то же время вывески “М.С.Л.” используются на каждом шагу нелегалами, которые под видом электронных лотерей проводят обыкновенные азартные игры. Бороться с ними очень сложно, даже самому “М.С.Л.”, не говоря уже о полиции, которая годами может расследовать уголовные производства, не достигая по сути никаких результатов, даже в столице.

Эксперты Центра экономических стратегий отмечают, что “масла в огонь” подлили чиновники, поменявшие в 2015 году принцип налогообложения лотерейных выигрышей. Если раньше облагались только крупные выигрыши, то теперь все подряд, даже 5 грн.

Реакция на нововведения последовала незамедлительно - игроки с легального рынка устремились в тень, где ни налогов, ни вычетов нет.

"После 2015 года даже с выигрышей в размере 10 грн игрок должен платить налог 2 грн, что создало спрос на игру в теневом игорном секторе, где налоги не платятся", - говорится в исследовании.

Навести порядок на рынке не сложно, говорят эксперты Центра. Достаточно закрыть “лазейки” и установить государственный контроль, а это:

  • лицензирование и патентование игроков рынка, которым будет заниматься независимый отдел при Минфине или МЭРТе;
  • размер налогообложения игроков рынка должен быть диверсифицированным, в зависимости от типа игрового учреждения;
  • разрешение на игру должны иметь лица, которым исполнился 21 год;
  • лицензирование игорного онлайн-бизнеса;
  • четкий контроль со стороны государства.

Что касается последнего пункта, ни профильные эксперты, ни сами игроки рынка пока не отмечают желания чиновников устанавливать жесткий контроль, ведь это в первую очередь требует вывода в свет всех денежных потоков.

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