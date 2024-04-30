Эксперт в годовщину скандального диалога Порошенко и путина: "Жму руку! Обнимаю!" обошлось Украине войной

Тесные контакты Петра Порошенко с Владимиром Путиным, аудио разговоры которых были опубликованы в СМИ, спровоцировали РФ на полномасштабное вторжение, а также вызвали недоверие западных партнеров. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких, передает УНН.

По его словам, ровно девять лет назад, 30 апреля 2015 года состоялся разговор между двумя президентами, во время которого из уст Порошенко прозвучали слова "Жму руку! Обнимаю!" в адрес Путина. Политический эксперт Валентин Гладких называет последствия этих разговоров трагическими для Украины.

"На этих записях – позиция "гетмана" относительно россии: кощунство вассала, который пытается выслужиться за деньги. В частности, поэтому западные партнеры так осторожно и относились к нам в части сотрудничества, а после публикации этих разговоров и вовсе отвернулись на некоторое время, потому что поняли, что Петр Алексеевич всеми своими действиями воспринимал Путина даже не как старшего бизнес-партнера, а фактически как сюзерена. И откровенно давал ему об этом знать. В частности, поэтому Путин и считал Украину легкой добычей, в конце концов прибегнув к полномасштабному вторжению", - отмечает Гладких.

Политический эксперт также отмечает сотрудничество Путина и Порошенко, продолжавшееся во время президентской каденции последнего.

"Петр Алексеевич, как вы там говорили Путину: "С днем солидарности трудящихся! Мы с вами, Владимир Владимирович, трудящиеся, может и к солидарности придём…" И что, пришли? Порошенко лично может и дошел: целовал, обнимал, жал руку кремлевскому фюреру, торговал углем с террористами Л/ДНР, присваивал нефтяную трубу вместе с кумом Путина – Медведучком, которого к тому же делегировал представлять интересы Украины в Минске", - пишет Валентин Гладких.

Как известно, в июле 2020 года в сети были опубликованы разговоры якобы президента россии Владимира Путина с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Разговор датируется 30 апреля 2015 - через два месяца после ожесточенных боев в Дебальцево и смертей воинов ВСУ от рук российских агрессоров.