Эксперт в годовщину скандального диалога Порошенко и путина: "Жму руку! Обнимаю!" обошлось Украине войной

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  35960 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  45346 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  104927 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  138799 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  147561 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  203768 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168505 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187137 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161211 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143029 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС в июне - Зеленский

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В Запорожье разоблачили правоохранителя, который требовал от военного 100 тыс гривен взятки

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  170826 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  174458 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  314567 просмотра

Эксперт в годовщину скандального диалога Порошенко и путина: "Жму руку! Обнимаю!" обошлось Украине войной

Тесные контакты Петра Порошенко с владимиром путиным, о которых стало известно из утечки аудио разговоров, спровоцировали полномасштабное вторжение россии в Украину и вызвали недоверие среди западных партнеров, считает эксперт.

политика •   •  829 просмотра
Эксперт в годовщину скандального диалога Порошенко и путина: "Жму руку! Обнимаю!" обошлось Украине войной

В попытках легализовать гауляйтеров оккупированных территории россия отправила пушилина в Узбекистан - Сопротивление

россия отправила лидера так называемой "днр" дениса пушилина в Узбекистан в составе российской делегации, пытаясь легитимизировать его как представителя оккупированных россией территорий.

Война •   •  1771 просмотра
В попытках легализовать гауляйтеров оккупированных территории россия отправила пушилина в Узбекистан - Сопротивление

В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному - Зеленский

Зеленский заявил, что в Европе не существует военных угроз, которые касаются только одной страны, поскольку они неизбежно влияют на другие, подчеркнув необходимость сотрудничества для поддержания мира и безопасности на всем континенте.

Война •   •  3824 просмотра
В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному - Зеленский

Все больше судов мигрируют в "теневой флот": западные страховщики высказались о соблюдении потолка цен на российскую нефть

Международная группа P&amp;I клубов, центральная организация в мировой страховой индустрии, выразила обеспокоенность тем, что потолок цен на российскую нефть, установленный "Группой семи", становится все более невыполнимым, поскольку все больше кораблей и услуг мигрируют в "теневой флот", неподконтрольный Западу.

Экономика •   •  3651 просмотра
Все больше судов мигрируют в "теневой флот": западные страховщики высказались о соблюдении потолка цен на российскую нефть

Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС в июне - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС в июне.

политика •   •  3680 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС в июне - Зеленский

Трамп о помощи Украине: "Если Европа не собирается платить, почему мы должны"

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал ЕС за предоставление меньшей финансовой помощи Украине, чем Соединенные Штаты. Трамп утверждает, что Европа должна делать больший вклад, учитывая ее географическую близость к Украине.

политика •   •  3924 просмотра
Трамп о помощи Украине: "Если Европа не собирается платить, почему мы должны"

Новая железная дорога россиян в оккупированный Крым: есть ли угроза для Украины

российские оккупанты начали строительство железной дороги из ростова-на-дону в Крым через временно оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей для создания надежного сухопутного коридора в ранее оккупированный Крым.

Война •   •  5683 просмотра
Новая железная дорога россиян в оккупированный Крым: есть ли угроза для Украины

В Запорожье разоблачили правоохранителя, который требовал от военного 100 тыс гривен взятки

Правоохранитель в Запорожье требовал и получил взятку в размере 100 000 гривен от военнослужащего за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы совершенное им ДТП.

Криминал и ЧП •   •  4640 просмотра
В Запорожье разоблачили правоохранителя, который требовал от военного 100 тыс гривен взятки

50 населенных пунктов Запорожской области более полутора лет находятся без света - Федоров

Около 3,5 тысяч абонентов в 50 населенных пунктах Запорожской области уже более полутора лет остаются без света из-за постоянных вражеских обстрелов.

Общество •   •  6480 просмотра
50 населенных пунктов Запорожской области более полутора лет находятся без света - Федоров

Суд продлил митрополиту УПЦ МП Павлу обязанности до конца июня

Печерский районный суд Киева продлил обязанности митрополиту УПЦ (МП) Павлу, в частности не покидать место жительства, до 30 июня 2024 года, но снял с него электронный браслет.

Криминал и ЧП •   •  5608 просмотра
Суд продлил митрополиту УПЦ МП Павлу обязанности до конца июня