Експерт в річницю скандального діалогу Порошенка та путіна: "Жму руку! Обнімаю!" обійшлося Україні війною

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Тісні контакти Петра Порошенка з володимиром путіним, про які стало відомо з витоку аудіо розмов, спровокували повномасштабне вторгнення росії в Україну і викликали недовіру серед західних партнерів, вважає експерт.

Тісні контакти Петра Порошенка із володимиром путіним, аудіо розмов яких було опубліковано в медіа, спровокували рф на повномасштабне вторгнення, а також викликали недовіру західних партнерів. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких, передає УНН.

За його словами, рівно дев’ять років тому, 30 квітня 2015 року відбулася розмова між двома президентами, під час якої з вуст Порошенка пролунали слова "Жму руку! Обіймаю!" на адресу путіна. Політичний експерт Валентин Гладких називає наслідки цих розмов трагічними для України.

"На цих записах – позиція "гетьмана" щодо росії: блюзнірство васала, який намагається вислужитись за гроші. Зокрема, через це західні партнери так обережно й ставилися до нас в частині співпраці, а після публікації цих розмов і зовсім відвернулися на деякий час, бо зрозуміли, що Петро Олексійович усіма своїми діями сприймав Путіна навіть не як старшого бізнес-партнера, а фактично як сюзерена. І відверто давав йому про це знати. Зокрема тому Путін і вважав Україну легкою здобиччю, зрештою вдавшись до повномасштабного вторгнення", - наголошує Гладких.

Політичний експерт також відзначає співпрацю путіна і Порошенка, яка тривала під час президентської каденції останнього.

"Петро Олексійовичу, як ви там казали путіну: "З дньом солідарності трудящіхся! Ми с вамі, владім владіміровіч, трудящієся, может і к солідарності прідьом…" І що, прийшли? Порошенко особисто може й дійшов: цілував, обіймав, тиснув руку кремлівському фюреру, торгував вугіллям з терористами Л/ДНР, привласнював нафтову трубу разом з кумом путіна – Медведучком, якого до того ж делегував представляти інтереси України до Мінську", - пише Валентин Гладких.

Як відомо, в липні 2020 року в мережі були опубліковані розмови начебто президента росії володимира путіна з тодішнім президентом України Петром Порошенком. Розмова датується 30 квітня 2015 року - через два місяці після запеклих боїв у Дебальцевому та смертей воїнів ЗСУ від рук російських агресорів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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