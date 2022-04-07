Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. После полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины более 82 тысяч квадратных километров государства потенциально заминированы рашистами. Процедура разминирования участков является очень опасной и имеет последовательные алгоритмы действий. Председатель Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга в разговоре с журналистом УНН рассказал об алгоритме гуманитарного разминирования территорий.
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“Стоит отметить, что процесс гуманитарного разминирования дает гарантии безопасности и качества. Это очень длительный процесс, который имеет много нюансов и требует предварительной подготовки”, - рассказал эксперт.
Детали
Процесс гуманитарного разминирования территорий подразделяется на следующие этапы:
Эксперт добавляет, что каждый из вышеупомянутых процессов имеет свою нормативную документацию. Прежде всего, необходимо опираться на международные стандарты противоминной деятельности - IMAS. Почти каждый процесс имеет свой IMAS. Техническое обследование территорий - это IMAS 08.10.
Дополнение
В интервью УНН председатель Ассоциации саперов Украины рассказал, что наиболее заминированными регионами государства является Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, чуть меньше Черниговская и Киевская области.
Он также отметил, что оккупанты, выходя с территорий, оставляют мины-ловушки. В частности, по тактике действий, враг во время отступления, если он имеет на это время, - проводит минирование территорий, чтобы нанести максимальный урон, даже отходя.