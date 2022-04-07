Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий

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“Стоит отметить, что процесс гуманитарного разминирования дает гарантии безопасности и качества. Это очень длительный процесс, который имеет много нюансов и требует предварительной подготовки”, - рассказал эксперт.

Детали

Процесс гуманитарного разминирования территорий подразделяется на следующие этапы:

Процесс организации процедуры разминирования. Председатель Ассоциации саперов отмечает, что изначально происходит планирование и координация с соответствующими государственными органами. Это все делается согласно Закону Украины о противоминной деятельности во главе с Министерством обороны.

Первоначальным считается нетехническое обследование территорий, по итогу которого составляются соответствующие отчеты. Результатом нетехнического обследования также может быть исключение участка из подозрительно опасных. То есть, если не было найдено доказательств наличия взрывоопасных предметов - подаются соответствующие документы на исключение этой территории, отмечает эксперт.

После нетехнического обследования территорий происходит техническое обследование. "Другими словами, это уже с использованием специальных технических средств разминирования - то есть миноискателей. Параллельно с этим может происходить процесс очистки территорий. Очистка тоже бывает разная, в зависимости от сложности поля, опять же, по итогам нетехнического обследования территорий. Это может быть минное поле, может быть регион боевых действий. При этом, это будут разные способы и разная скорость разминирования участков. Минное поле, с точки зрения противоминной деятельности, очистить гораздо сложнее. Очистка региона боевых действий занимает меньше времени", - добавляет эксперт.

После очистки земли происходит утилизация боеприпасов. Одним из важнейших этапов является внешний контроль качества. Специалист отмечает, что земля не может быть передана конечному пользователю, если не приехала инспекция по контролю качества. Эти функции в Украине на данный момент выполняют представители Министерства обороны, и они проводят свою проверку. После этого составляется определенный пакет документов для того, чтобы передать очищенную землю с соответствующими гарантиями конечному пользователю.

Эксперт добавляет, что каждый из вышеупомянутых процессов имеет свою нормативную документацию. Прежде всего, необходимо опираться на международные стандарты противоминной деятельности - IMAS. Почти каждый процесс имеет свой IMAS. Техническое обследование территорий - это IMAS 08.10.

Дополнение

В интервью УНН председатель Ассоциации саперов Украины рассказал, что наиболее заминированными регионами государства является Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, чуть меньше Черниговская и Киевская области.

Он также отметил, что оккупанты, выходя с территорий, оставляют мины-ловушки. В частности, по тактике действий, враг во время отступления, если он имеет на это время, - проводит минирование территорий, чтобы нанести максимальный урон, даже отходя.