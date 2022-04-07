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Експерт розповів, які етапи передбачає алгоритм гуманітарного розмінування територій

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Після повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України понад 82 тисячі квадратних кілометрів держави потенційно заміновані рашистами. Процедура розмінування ділянок є дуже небезпечною та має послідовні алгоритми дій. Голова Асоціації саперів України Тімур Пістрюга у розмові з журналістом УНН розповів про алгоритм гуманітарного розмінування територій.

Експерт розповів, які етапи передбачає алгоритм гуманітарного розмінування територій

Цитата

“Варто наголосити, що процес гуманітарного розмінування дає гарантії безпеки та якості. Це дуже довготривалий процес, який має багато нюансів та потребує попередньої підготовки”, – розповів експерт.

Деталі

Процес гуманітарного розмінування територій поділяється на наступні етапи:

  • Процес організації процедури розмінування. Голова Асоціації саперів наголошує, що від початку відбувається планування та координація із відповідними державними органами. Це все робиться згідно з законом України про протимінну діяльність на чолі з Міністерством оборони.
  • Початковим вважається нетехнічне обстеження територій, за підсумком яких складаються відповідні звіти. Результатом нетехнічного обстеження також може бути виключення ділянки з підозріло небезпечних. Тобто, якщо не було знайдено доказів наявності вибухонебезпечних предметів – подаються відповідні документи на виключення цієї території, наголошує експерт.
  • Після нетехнічного обстеження територій відбувається технічне обстеження. “Іншими словами, це вже з використанням спеціальних технічних засобів розмінування – тобто міношукачів. Паралельно з цим може відбуватися процес очищення територій. Очищення теж буває різне, залежно від складності поля, знову ж таки, за підсумками нетехнічного обстеження територій. Це може бути мінне поле, може бути регіон бойових дій. При цьому, це будуть різні способи та різна швидкість розмінування ділянок. Мінне поле, з точки зори протимінної діяльності, очистити набагато складніше. Очищення регіону бойових дій займає менше часу”, – додає експерт.
  • Після очищення землі відбувається утилізація боєприпасів. Одним з найважливіших етапів є зовнішній контроль якості. Спеціаліст наголошує, що земля не може бути передана кінцевому користувачу, якщо не приїхала інспекція з контролю якості. Ці функції в Україні наразі виконують представники Міністерства оборони, та вони проводять свою перевірку. Після цього складається певний пакет документів для того, щоб передати очищену землю з відповідними гарантіями кінцевому користувачу.

    • Експерт додає, що кожен з вищезазначених процесів має свою нормативну документацію. Передусім, необхідно спиратися на міжнародні стандарти протимінної діяльності – IMAS. Майже кожен процес має свій IMAS. Технічне обстеження територій – це IMAS 08.10.

    Доповнення

    В інтерв’ю УНН голова Асоціації саперів України розповів, що найбільш замінованими регіонами держави є Херсонська область, Запорізька, Донецька, Луганська, трохи менше Чернігівська та Київська області.

    Він також наголосив на тому, що окупанти, виходячи з територій, залишають міни-пастки. Зокрема, за тактикою дій, ворог під час відступу, якщо він має на це час, – проводить мінування територій, щоб завдати максимальної шкоди, навіть відходячи.

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