Експерт розповів, які етапи передбачає алгоритм гуманітарного розмінування територій

Експерт розповів, які етапи передбачає алгоритм гуманітарного розмінування територій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Після повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України понад 82 тисячі квадратних кілометрів держави потенційно заміновані рашистами. Процедура розмінування ділянок є дуже небезпечною та має послідовні алгоритми дій. Голова Асоціації саперів України Тімур Пістрюга у розмові з журналістом УНН розповів про алгоритм гуманітарного розмінування територій.
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“Варто наголосити, що процес гуманітарного розмінування дає гарантії безпеки та якості. Це дуже довготривалий процес, який має багато нюансів та потребує попередньої підготовки”, – розповів експерт.
Деталі
Процес гуманітарного розмінування територій поділяється на наступні етапи:
Експерт додає, що кожен з вищезазначених процесів має свою нормативну документацію. Передусім, необхідно спиратися на міжнародні стандарти протимінної діяльності – IMAS. Майже кожен процес має свій IMAS. Технічне обстеження територій – це IMAS 08.10.
Доповнення
В інтерв’ю УНН голова Асоціації саперів України розповів, що найбільш замінованими регіонами держави є Херсонська область, Запорізька, Донецька, Луганська, трохи менше Чернігівська та Київська області.
Він також наголосив на тому, що окупанти, виходячи з територій, залишають міни-пастки. Зокрема, за тактикою дій, ворог під час відступу, якщо він має на це час, – проводить мінування територій, щоб завдати максимальної шкоди, навіть відходячи.