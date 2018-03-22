Эксперт рассказал, как защитить свои данные в интернете

“В первую очередь ответственность лежит исключительно на самом пользователе и той информации, которую он предоставляет. Поэтому перед тем как добавлять, нужно думать о том, не может ли эта информация быть использована против вас. Задача пользователя — внимательно следить за тем, какие данные он размещает в сети, и быть осторожнее в соцсетях, на каких-то неизвестных сайтах, приложениях. У нас 90% людей этого не делает и руководствуется принципом “авось пронесет”, — заявил Глущенко.

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Эксперт дал несколько советов относительно того, как лучше обезопасить себя в сети:

1. Хорошо думать над тем, какую информацию размещать о себе в сети. К примеру, бывают случаи, когда человек написал в сети о том, что он собирается куда-то в поездку и его квартиру, тем временем, обворовали. Глущенко уверяет, что через соцсети тоже следят, поэтому, на всякий случай, такую информацию лучше указывать задним числом.

2. Перестать проходить сомнительные тесты. Обычно все тесты, перед тем, как их проходить, просят доступ к аккаунту. Часто мелким шрифтом указаны самые опасные пункты, вплоть до того, что сайт просить разрешение на размещение сообщения от имени пользователя.

3. Оставлять как меньше своих контактов. В частности, по возможности, не указывать в профиле электронный адрес, телефон и, тем более, домашний адрес.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, как защитить информацию о себе. Для этого нужно войти в Facebook и открыть страницу “Приложения” в настройках. В разделе “Приложения, веб-сайты и плагины” надо нажать кнопку “Редактировать” и там — кнопку “Disable platform” (Отключить платформу). В дальнейшем пользователь не сможет пользоваться сайтами сторонних разработчиков в сети Facebook.