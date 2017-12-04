Эксперт рассказал, как подбираются энергоэффективные материалы для теплых современных домов

"Во-первых, это физическая прочность материала. Во-вторых, существует ГСН, согласно которому ужесточились требования теплоотдачи ограждающих конструкций (то есть внешних стен). В этом нормативе прописан коэффициент сопротивления теплопередаче, который должен обеспечивать внешние стены. Чтобы его достичь, чаще всего соединяют стеновой материал с минеральной ватой (утеплителем). Такое сочетание позволяет достичь необходимого уровня энергоэффективности", - пояснил Э.Шевчук.

Также важную роль играет вес материала. Чем он тяжелее, тем больше нужно арматуры для каркаса и, соответственно, фундамента. Учитывают застройщики и возможность дальнейшего монтажа до стенового материала конструкций фасада и заполнение проемов.

"Поскольку мы говорим об объектах жилой недвижимости, а значит инвестиционной привлекательности, еще один фактор - это комфортность пребывания человека. На первом месте идет глина, из которой может быть изготовлен ​​кирпич или блок. Затем газоблок, он вообще считается оптимальным вариантом, так что и тепло держит хорошо, именно его мы в основном и используем. На третьем месте - бетон.

Силикатный кирпич вообще не применяем. Он неэффективен для высотного строительства: тяжелый и легко отдает тепло.

Железобетон используется только в сборных домах, так называемых панелях", - пояснил представитель застройщика.

По словам вице-президента холдинга, на сегодня "Киевгорстрой", как один из ведущих застройщиков, практически отошел от использования железобетона.

"Это связано с тем, что монолитно-каркасная технология строительства позволяет гибко использовать пространство и создавать помещения любых пропорций. На такие объекты всегда больший спрос, который и порождает предложение", - сказал Э.Шевчук.