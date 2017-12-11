Эксперт рассказал, чем обернется для украинцев продление моратория на проверки бизнеса

"Мы сейчас работаем по Киеву и много случаев фальсификата, отравлений, подделок. Госпродпотребслужба недавно опубликовала данные, где говорится о том, что от 30 до 70% товаров в Киеве - фальсификат, в зависимости от категорий. А будет 90%.

Мы же все понимаем, что фальсификатом торгуют люди, которые могут обеспечить себе "крышу". В целом ситуация будет становиться хуже", - сказал Несмеянов.

Эксперт отметил, что частично спасти плачевную ситуацию может новый закон, который должен усиливать полномочия Госпродпотребслужбы.

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"Недавно в ВР приняли закон, ужесточающий функции Госпродпотребслужбы. Будем надеяться, что ограничения проверок будут касаться только фискальных органов, а не работы Госпродпотребслужбы. А если и она попадет (под действие моратория - ред ..), то все эти законопроекты просто для отвода глаз, а по факту все будет тоже самое. И удивляться не приходится, потому что ВР принимала много противоречивых законопроектов, поэтому продление моратория меня ничем не удивляет.

Согласно Конституции государство должно гарантировать нам безопасность, а по факту ничего не контролируется", - резюмировал он.