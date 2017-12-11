Експерт розповів, чим обернеться для українців продовження мораторію на перевірки бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кількість фальсифікованої продукції в Україні може зрости до 90%. Про це у коментарі УНН повідомив виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Максим Несміянов, коментуючи продовження мораторію на перевірки бізнесу.
“Ми зараз працюємо по Києву і багато випадків фальсифікату, отруєнь, підробок. Держпродспоживслужба нещодавно опублікувала дані, де йдеться про те, що від 30 до 70% товарів у місті Києві — фальсифікат, в залежності від категорій. А буде 90%.
Ми ж всі розуміємо, що фальсифікатом торгують люди, які можуть забезпечити собі "дах". Загалом ситуація буде ставати гіршою”, — сказав Несміянов.
Експерт зазначив, що частково врятувати плачевну ситуацію може новий закон, який мав би посилювати повноваження Держпродспоживслужби.
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“Нещодавно у ВР прийняли закон, який посилює функції Держпродспоживслужби. Будемо сподіватися, що обмеження перевірок будуть стосуватися лише фіскальних органів, а не роботи Держпродспоживслужби. А якщо і вона попаде ( під дію мораторію — ред..), то всі ці законопроекти просто для відводу очей, а по факту все буде теж саме. І дивуватися не доводиться, бо ВР приймала багато суперечливих законопроектів, тому продовження мораторію мене нічим не дивує.
Згідно Конституції держава має гарантувати нам безпеку, а по факту нічого не контролюється”, — резюмував він.