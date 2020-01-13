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Эксперт рассказала, каким будет 2020 год для агропроизводителей

Эксперт рассказала, каким будет 2020 год для агропроизводителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Год 2020-й будет удачным для отечественного агропромышленного комплекса: экспорт зерновых - увеличится, а производство мяса возрастет. Об этом в комментарии УНН рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Валентина Кропивко.

Прогнозируя развитие отрасли растениеводства, Кропивко напомнила, что в прошлом году в Украине было намолочено более 75 млн тонн зерна: 28,9 млн тонн пшеницы, более 35 млн тонн кукурузы и 9,1 млн тонн ячменя. К началу 2020 года более половины урожая пшеницы, треть ячменя и кукурузы уже было экспортировано, информирует эксперт.

"Учитывая стабильный внешний спрос, особенно стран Азии и Африки, тренд к росту экспортного потенциала отрасли предыдущих лет продолжится.

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Положительным маркером является то, что площади озимых под урожай 2020 относительно стабильные по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на положительную конъюнктуру внешнего рынка, ожидается дальнейшее увеличение площадей маржинальных кукурузы и подсолнечника", - говорит аналитик.

Отрасль животноводства будет развиваться неоднозначно, говорит Кропивко. Сегмент молочного скотоводства будет сокращаться.

"В основном за счет населения, из-за изменений требований к качеству молока (отмена молока второго сорта), что принимается перерабатывающими предприятиями с 01.01.2020 года", - пояснила эксперт.

Зато производство мяса, благодаря птицеводству, продолжит тренд к росту, убеждена аналитик УКАБ.

"Так, за последний год поголовье птицы увеличилось на 9,5 млн голов или на 4%, а выращивание мяса птицы в убойном весе возросло на 10%. Экспортные перспективы отрасли обеспечиваются высоким спросом ЕС (Нидерланды и Словакия) и ОАЭ.

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Структура мясной отрасли будет адаптироваться к существующей конъюнктуре мирового и отечественного рынка", - информирует Кропивко.

Основным трендом в животноводстве будет индустриализация отрасли - то есть увеличение доли поголовья, что содержится предприятиями, говорит эксперт.

Кропивко также рассказала, что больше всего будет влиять на развитие АПК в 2020 году. Речь идет о продвижении земельной реформы, перспективы дальнейшего укрепления гривны и заключение новых торговых соглашений.

"В 2020 году будет продолжаться "селекция"/ перераспределение в структуре хозяйствующих субъектов, слабые игроки будут вытесняться с рынка, есть значительные перспективы для кооперации и укрупнения в отрасли. Сейчас ключевой вопрос в оптимизации ресурсов и проактивных действиях агропроизводителей", - резюмировала аналитик.

Напомним, аналитики международного банка Rabobank прогнозируют, что в 2020 году Украина укрепит свои позиции на мировом рынке курятины.

Ранее УНН сообщал, что за последние пять лет Украина трансформировалась из импортозависимой страны в ключевого экспортера курятины. Ежегодно производство курятины в Украине растет на 50-100 тыс. тонн и по итогам 2018 года превысило 1 млн тонн. По данным АМКУ, крупнейшим производителем и главным экспортером украинской курятины является компания "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) Юрия Косюка.

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