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Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 11:46  •  28325 просмотра

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Временное закрытие части синей линии киевского метро из-за срочных ремонтных работ привело к увеличению использования альтернативного наземного транспорта, но повышение цен на маршрутки не зависит от ситуации

Закрытие нескольких станций на "синей" ветке метро в Киеве не повлияет на повышение стоимости проезда в маршрутках. Об этом журналисту УНН сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

Не зависит (повышение цен на маршрутки - ред.) от ситуации, случившейся с метрополитеном. То есть есть себестоимость перевозок. Например, если увеличивается стоимость топлива и другие факторы, это влияет на то, что может привести к увеличению стоимости проезда. Здесь такая ситуация, что действительно (несколько станций метро - ред.) перестали работать, но на замену метрополитена, я считаю, бросили достаточное количество наземного подвижного состава, к сожалению, он сегодня стал в пробки

- сказал Моисеенко.

Он отметил, что ситуация досадная, потому что метрополитен невозможно полноценно заменить наземным транспортом.

"Сейчас активно изучаются пассажиропотоки, и постепенно увеличивается по необходимости количество подвижного состава, в том числе частным транспортом", - рассказал Моисеенко.

Кроме того, эксперт указал, что частные маршрутки давно отошли бы от повышения цены на проезд, если бы город покупал транспортную работу у перевозчиков.

"Мы бы давно уже отошли от этих подорожаний цен, если бы город покупал, как во всех цивилизованных странах Европы, транспортную работу у перевозчиков. Платятся деньги за пассажирокилометры. В равных условиях, как коммунальные перевозчики, так и частные. Стоимость проезда - это прерогатива местных властей, которые покупают транспортную работу. Тогда город, покупая транспортную работу, делает заказ на то, какие хочет автобусы, какой марки, какой комфортности, цвета, и платит за это перевозчикам деньги. А у нас ситуация, что мы миллиарды гривен ежегодно выделяем на покрытие убытков "Киевпастранса", а частных перевозчиков как будто и нет на этом рынке", - рассказал Моисеенко.

Дополнение

В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля заявили о закрытии станций метро от "Демеевской" и "Теремков". По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев.

Закрытие части "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к запуску альтернативных маршрутов наземного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Експерт розповів, чи впливає на вартість проїзду у маршрутках закриття декількох станцій метро Києва
The expert told whether the closure of several Kyiv metro stations affects the cost of bus fares
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Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Временное закрытие части синей линии киевского метро из-за срочных ремонтных работ привело к увеличению использования альтернативного наземного транспорта, но повышение цен на маршрутки не зависит от ситуации.

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