Эксперт о том, могут ли нардепы быть бизнесменами

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бизнесмены стремятся к власти, потому что это прямой путь к новым источникам доходов и расширения собственного бизнеса. Однако, сочетание бизнеса и политики всегда предполагает наличие конфликта интересов, на который в Украине принято закрывать глаза. Об этом в коменари УНН заявил политический аналитик Александр Кочетков.

Он отметил, что закон о предотвращении коррупции, на основании которого и было создано Национальное агентство по предупреждению коррупции очень четко определяет, что именно является конфликтом интереса и как его следует решать. Впрочем, на практике это не работает и имеем то, что имеем: 80% народных депутатов имеют конфликт интересов, сочетая служение народу и собственному бизнесу, подчеркнул А.Кочетков.

"В депутаты идут фактически для сохранения собственного бизнеса и его развития за счет приближения к власти. То есть власть осознается бизнесменами как источник прибыли, источник денег бюджетных или любых. Приближение к власти - это прямой путь к расширению собственного бизнеса и его защиты от возможных посягательств. Так вот этим законом все четко расписано.

Хомутынник это такой очень наглядный пример. Фактически процентов менее 80% депутатов наших имеют такой конфликт интересов", - отметил он.

Напомним, народный депутат и бывший председатель податковго Комитета ВР Виталий Хомутынник приобрел 5% агрохолдинга "Кернел" еще в 2015 году. В этом году он получил разрешение от АМКУ на установление контроля еще над 7 агропредприятиями, входящими в структуру "Кернел". При этом указанная компания является лидером по получению возврата НДС - только за 9 месяцев этого года "Кернел" досталось 7 млрд грн. Разработкой механизма возврата НДС в парламенте занимается именно Хомутынник. В 2015 году, тогда когда он приобрел акции "Кернел", силами его группы было "пропихано" в бюджет на 2016 год норму о двух налоговых реестрах на возврат НДС.

"В первый реестр войдут претенденты на автоматическое возмещение (с долей экспорта не менее 40%), во второй - все остальные, которые своих денег не увидят. Есть все-таки незыблемые вещи в этом мире, например, влияние Хомутынника на налоговую политику Украины", - отмечала тогда экономический обозреватель Ю.Самаева.

Что делать с таким неприкрытым лоббизмом эксперты знают, они советуют читать законы, а главное - выполнять их.

"К сожалению, этот закон (о предотвращении коррупции - ред.) у нас не то, что не выполняется, а его пытаются применить к политическим противникам или тех, кого каким-то образом надо контролировать - то есть депутатов собственной коалиции, вот тогда включается этот закон, включается НАПК, который непрофессионально и нелепо руководствуется. Рычаг влияния это очень серьезный, но он не работает.

То есть, борьба с коррупцией задекларирована, чтобы западные партнеры очень не ругали. Есть принят закон, всех удовлетворяет, но его реализация не имеет никакого отношения к действительной борьбы и предотвращения коррупции ", - отметил А.Кочетков.

Он добавил, что нужно несколько публичных процессов, которые станут примером для других - тогда закон заработает.

"Не продал, не лишился собственного бизнеса, оставил конфликт интересов, установили это независимые органы, им дается время для решения проблемы, а нет - уже не депутат и избирательная комиссия автоматически назначает новые выборы на этом округе или другой вариант - заходит другой человек по спискам. Вот когда будет такая ответственность - тогда это будет работать. 80% наших избранников уже нельзя лишать мандата за такое совместительство", - резюмировал эксперт.

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