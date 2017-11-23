Експерт про те, чи можуть нардепи бути бізнесменами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Бізнесмени прагнуть до влади, бо це прямий шлях до нових джерел прибутків та розширення власного бізнесу. Проте, поєднання бізнесу та політики завжди передбачає наявність конфлікту інтересів, на який в Україні прийнято закривати очі. Про це в коменарі УНН заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.
Він зауважив, що закон про запобігання корупції, на підставі якого і було створено Національне агентство з питань запобігання корупції дуже чітко визначає, що саме є конфліктом інтересу і як його слід вирішувати. Втім, на практиці це не працює і маємо те, що маємо: 80% народних депутатів мають конфлікт інтересів, поєднуючи служіння народу та власному бізнесу, наголосив О.Кочетков.
“В депутати ідуть фактично задля збереження власного бізнесу і його розвитку за рахунок наближення до влади. Тобто влада усвідомлюється бізнесменами як джерело прибутку, джерело грошей бюджетних чи будь яких. Наближення до влади - це прямий шлях до розширення власного бізнесу і його захисту від можливих зазіхань. Так от цим законом все чітко розписано.
Хомутинник це такий дуже наочний приклад. Фактично відсотків щонайменше 80% депутатів наших мають такий конфлікт інтересів”, - зазначив він.
Нагадаємо, народний депутат та колишній голова податковго Комітету ВР Віталій Хомутинник придбав 5% агрохолдингу “Кернел” ще у 2015 році. Цього року він отримав дозвіл від АМКУ на встановлення контролю ще над 7 агропідприємствами, що входять у структуру “Кернел”. При цьому вказана компанія є лідером з отримання повернення ПДВ - лише за 9 місяців цього року “Кернел” дісталось 7 млрд грн. Розробкою механізму повернення ПДВ у парламенті займається саме В.Хомутинник. У 2015 році, тоді коли він придбав акції “Кернел”, силами його групи було “пропихано” у бюджет на 2016 рік норму про два податкових реєстри на повернення ПДВ.
“"У перший реєстр увійдуть претенденти на автоматичне відшкодування (з часткою експорту не менше 40%), у другій - всі інші, які своїх грошей не побачать. Є все-таки непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинника на податкову політику України" , - зазначала тоді економічний оглядач Ю.Самаєва.
Що робити з таким неприкритим лобізмом експерти знають, вони радять читати закони, а головне – виконувати їх.
“На жаль, цей закон (про запобігання корупції – ред.) у нас не те, що не виконується, а його намагаються застосувати до політичних супротивників або тих, кого якимось чином треба контролювати - тобто депутатів власної коаліції, от тоді вмикається цей закон, вмикається НАЗК, яка непрофесійно і недолуго керується. Важіль впливу це дуже серйозний, але він не працює.
Тобто, боротьба з корупцією задекларована, щоб західні партнери дуже не сварили. Є прийнятий закон, який всіх задовольняє, але його реалізація не має жодного відношення до дійсної боротьби і запобігання корупції”, - зазначив О.Кочетков.
Він додав, що потрібно декілька публічних процесів, які стануть прикладом для інших – тоді закон запрацює.
“Не продав, не позбавився власного бізнесу, залишив конфлікт інтересів, встановили це незалежні органи, їм дається час для вирішення проблеми,а ні - то вже не депутат і виборча комісія автоматично призначає нові вибори на цьому округу або інший варіант - заходить інша людина по списку. От коли буде така відповідальність - тоді це буде працювати. 80% наших обранців уже можна позбавляти мандату за таке сумісництво”, - резюмував експерт.