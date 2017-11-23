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Експерт про те, чи можуть нардепи бути бізнесменами

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Бізнесмени прагнуть до влади, бо це прямий шлях до нових джерел прибутків та розширення власного бізнесу. Проте, поєднання бізнесу та політики завжди передбачає наявність конфлікту інтересів, на який в Україні прийнято закривати очі. Про це в коменарі УНН заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Він зауважив, що закон про запобігання корупції, на підставі якого і було створено Національне агентство з питань запобігання корупції дуже чітко визначає, що саме є конфліктом інтересу і як його слід вирішувати. Втім, на практиці це не працює і маємо те, що маємо: 80% народних депутатів мають конфлікт інтересів, поєднуючи служіння народу та власному бізнесу, наголосив О.Кочетков.

“В депутати ідуть фактично задля збереження власного бізнесу і його розвитку за рахунок наближення до влади. Тобто влада усвідомлюється бізнесменами як джерело прибутку, джерело грошей бюджетних чи будь яких. Наближення до влади - це прямий шлях до розширення власного бізнесу і його захисту від можливих зазіхань. Так от цим законом все чітко розписано.

Хомутинник це такий дуже наочний приклад. Фактично відсотків щонайменше 80% депутатів наших мають такий конфлікт інтересів”, - зазначив він.

Нагадаємо, народний депутат та колишній голова податковго Комітету ВР Віталій Хомутинник придбав 5% агрохолдингу “Кернел” ще у 2015 році. Цього року він отримав дозвіл від АМКУ на встановлення контролю ще над 7 агропідприємствами, що входять у структуру “Кернел”. При цьому вказана компанія є лідером з отримання повернення ПДВ - лише за 9 місяців цього року “Кернел” дісталось 7 млрд грн. Розробкою механізму повернення ПДВ у парламенті займається саме В.Хомутинник. У 2015 році, тоді коли він придбав акції “Кернел”, силами його групи було “пропихано” у бюджет на 2016 рік норму про два податкових реєстри на повернення ПДВ.

“"У перший реєстр увійдуть претенденти на автоматичне відшкодування (з часткою експорту не менше 40%), у другій - всі інші, які своїх грошей не побачать. Є все-таки непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинника на податкову політику України" , - зазначала тоді економічний оглядач Ю.Самаєва. 

Що робити з таким неприкритим лобізмом експерти знають, вони радять читати закони, а головне – виконувати їх.

“На жаль, цей закон (про запобігання корупції – ред.) у нас не те, що не виконується, а його намагаються застосувати до політичних супротивників або тих, кого якимось чином треба контролювати - тобто депутатів власної коаліції, от тоді вмикається цей закон, вмикається НАЗК, яка непрофесійно і недолуго керується. Важіль впливу це дуже серйозний, але він не працює.

Тобто, боротьба з корупцією задекларована, щоб західні партнери дуже не сварили. Є прийнятий закон, який всіх задовольняє, але його реалізація не має жодного відношення до дійсної боротьби і запобігання корупції”, - зазначив О.Кочетков.

Він додав, що потрібно декілька публічних процесів, які стануть прикладом для інших – тоді закон запрацює.

“Не продав, не позбавився власного бізнесу, залишив конфлікт інтересів, встановили це незалежні органи, їм дається час для вирішення проблеми,а ні - то вже не депутат і виборча комісія автоматично призначає нові вибори на цьому округу або інший варіант - заходить інша людина по списку. От коли буде така відповідальність - тоді це буде працювати. 80% наших обранців уже можна позбавляти мандату за таке сумісництво”, - резюмував експерт.

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