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Эксперт назвал факторы удешевления мяса в Украине

Эксперт назвал факторы удешевления мяса в Украине

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Укрепление гривны и утверждение механизма распределения господдержки среди животноводов стали главными факторами снижения цен на мясо в Украине. Об этом УНН сообщил экономический эксперт Павел Мороз.

“В начале февраля наконец-то приняли постановление Кабмина, которое закрепило виды дотационной господдержки АПК на 2018 год. В этом году программы господдержки изменились, но в целом это был позитивный импульс, производители получили информацию о том, каким образом они смогут сдерживать рост себестоимости продукта в текущем году. Это один из факторов, почему в Украине подешевела курица”, — объяснил он.

Дополнительными факторами были укрепление гривны и снижение затрат на импортные составляющие, добавил Мороз.

"Курс гривны значительно укрепился. В связи с этим — снизились затраты на импортную составляющую производства: корма, удобрения, продукция вакцинации", — отметил эксперт.

Вместе с тем, ценовое затишье может оказаться краткосрочным, поскольку все будет зависеть от стабильности гривны и цен на сопутствующие товары и услуги, формирующие себестоимость конечного продукта, в данном случае мяса, резюмировал Мороз.

Напомним, по данным Госстата, в Украине подешевели свинина и курятина

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