Експерт назвав чинники здешевлення м'яса в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Зміцнення гривні та затвердження механізму розподілу держпідтримки серед тваринників стали головними чинниками зниження цін на м'ясо в Україні. Про це УНН повідомив економічний експерт Павло Мороз.
"На початку лютого нарешті прийняли постанову Кабміну, яка закріпила види дотаційної держпідтримки АПК на 2018 рік. В цьому році програми держпідтримки змінилися, але в цілому це був позитивний імпульс, виробники отримали інформацію про те, яким чином вони зможуть стримувати зростання собівартості продукту в поточному році. Це один з факторів, чому в Україні подешевшала курка", - пояснив він.
Додатковими факторами були зміцнення гривні і зниження витрат на імпортні складові, додав Мороз.
"Курс гривні значно зміцнився. У зв'язку з цим - знизилися витрати на імпортну складову виробництва: корми, добрива, продукція вакцинації", - зазначив експерт.
Разом з тим, цінове затишшя може виявитися короткостроковим, оскільки все буде залежати від стабільності гривні і цін на супутні товари і послуги, що формують собівартість кінцевого продукту, в даному випадку м'яса, резюмував Мороз.
Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні подешевшали свинина і курятина.