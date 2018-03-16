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Експерт назвав чинники здешевлення м'яса в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Зміцнення гривні та затвердження механізму розподілу держпідтримки серед тваринників стали головними чинниками зниження цін на м'ясо в Україні. Про це УНН повідомив економічний експерт Павло Мороз.

"На початку лютого нарешті прийняли постанову Кабміну, яка закріпила види дотаційної держпідтримки АПК на 2018 рік. В цьому році програми держпідтримки змінилися, але в цілому це був позитивний імпульс, виробники отримали інформацію про те, яким чином вони зможуть стримувати зростання собівартості продукту в поточному році. Це один з факторів, чому в Україні подешевшала курка", - пояснив він.

Додатковими факторами були зміцнення гривні і зниження витрат на імпортні складові, додав Мороз.

"Курс гривні значно зміцнився. У зв'язку з цим - знизилися витрати на імпортну складову виробництва: корми, добрива, продукція вакцинації", - зазначив експерт.

Разом з тим, цінове затишшя може виявитися короткостроковим, оскільки все буде залежати від стабільності гривні і цін на супутні товари і послуги, що формують собівартість кінцевого продукту, в даному випадку м'яса, резюмував Мороз.

Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні подешевшали свинина і курятина.

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