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Эксперт дал советы, как уберечь свою психику во время постоянных обстрелов

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Постоянные обстрелы имеют негативное и деструктивное влияние на психику человека, которое может вызвать существенные психологические травмы. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал эксперт-психолог Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин.

Эксперт дал советы, как уберечь свою психику во время постоянных обстрелов

Детали

“Это достаточно серьезная и существенная психологическая травма, причем для всех – кто видит, кто слышит и кто ожидает. Даже само ожидание – например, прошлой ночью не было ничего, но сон был тревожный и не только у меня. Я сейчас провожу опрос как кто пережил эту ночь, так вот многие говорят, что ждали когда же начнет бахкать. То есть это психологическая травма”, - сообщил эксперт.

С другой стороны, регулярные подъемы мобилизуют психику человека и включают в ней внутренние механизмы психологической защиты.

“Происходит нечто вроде иммунитета – внутреннего сопротивления и защиты. То есть тревога появляется, но существенного влияния для психики эта тревога не оказывает в связи с тем, что человек привыкает. Но это слово привычка – оно не уместно, в связи с тем, что это механизм активной психологической защиты, то есть влияние непосредственное, сверх интенсивное и деструктивное”, - отметил Юрий Ирхин.

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В то же время человек может самостоятельно помочь своей психике пережить этот тяжелый опыт.

Цитата

“Совет номер один – мобилизоваться и быть готовым. Не забывать о том, что идет война. Быть готовым ко всему – ко взрыву, к ракетному обстрелу.

Во-вторых, что не менее важно и полезно - отвлекаться и не жить в постоянном негативе. То есть надо разгружать наш мозг от этого. Нельзя жить исключительно в негативе, потому что тогда мы погибнем не от ракет – мы сами себя сожрем просто до победы.

Когда же вы слышите именно ночью, что бахкает и вам начинает быть тревожно - это нормально, потому что если не тревожно – это психологическое нарушение.

Мы сейчас в ситуации, когда мы только сами можем себе помочь, каждый отдельный человек. Не надо паниковать, надо четко осознавать – это обстрел, не исключительная вероятность того, что эта ракета попадет прямо в вас, нельзя такое исключать. Поэтому надо каким-то образом вести себя так: пойти в укрытие, или выбрать безопасное место в своем доме и ложиться спать, не смотреть в окно, куда же оно полетело, а просто ложиться спать. Можете почитать книгу, посмотреть что-то в ноутбуке, словом - отвлечься”, - резюмировал эксперт.

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