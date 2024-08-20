"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Сотрудники АРМА могли использовать автомобиль с номерами прикрытия для того, чтобы скрыть свои незаконные действия. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Возможно, они таким образом пытались скрыть возможное участие сотрудников АРМА в этом процессе, но это незаконно! И это прямое проявление коррупционных связей. Они делают незаконные вещи, и чтобы их прикрыть, они, в том числе, используют тот инструментарий, который абсолютно четко регламентируется законами исключительно по нашей оперативной службе - отметил эксперт.

Он добавил, что правоохранители время от времени проводят расследования, которые требуют скрывать все следы и для этого используются авто с номерами прикрытия.

"В случае с АРМА это просто преступление. И они скрываются словами защита, государственники и тому подобное. Это не выдерживает никакой критики. И да, они обнаглели", - считает Шабовта.

По его мнению, АРМА - это всего инструмент коррупционных сделок.

Контекст

Ранее стало известно, что работники АРМА приезжали на осмотр активов ТРЦ "Гулливер" на BMW Х5 серого цвета с номерным знаком КА1614РТ. Как оказалось, такой номер не зарегистрирован в базах МВД, что указывает на то, что представители АРМА использовали номера прикрытия.

В ответ на запрос УНН в АРМА заявили, что такого никогда не было.

Однако, видео, которое есть в распоряжении УНН подтверждает, что работники АРМА приехали осматривать активы столичного ТРЦ именно на указанном выше автомобиле и именно с такими номерами.

Такое поведение сотрудников АРМА вызывает много вопросов, ведь использование номеров прикрытия разрешено только оперативным подразделениям правоохранительных органов, к которым Агентство по розыску и менеджменту активов точно не относится.