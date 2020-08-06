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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71665 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98666 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123509 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105489 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125358 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100743 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101643 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103776 просмотра

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Экс-министры энергетики поддержали идею Буславец построить в Украине водородный завод

Экс-министры энергетики поддержали идею Буславец построить в Украине водородный завод

Киев  •  УНН

 • 17030 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Идея руководительницы Минэнерго Ольги Буславец строить в Украине водородный завод имеет все шансы на успешную реализацию. Об этом в комментарии УНН заявил эксминистр топлива и энергетики Иван Плачков.

"Это - хорошая идея и хорошая перспектива для Украины. Завод будет производить водород в момент минимального потребления электроэнергии, что нивелирует проблемы с регулированием пиков минимумов и максимумов в энергосистеме", - говорит он.

Главное - найти профессионального и надежного инвестора, констатировал Плачков.

Эксминистр топлива и энергетики убежден, что вскоре вопрос строительства водородного завода будет актуальным не только в Украине.

"Думаю, что в будущем эта практика будет расширяться по всему миру", - добавил он.

Мнение Плачкова разделяет бывший министр топлива и энергетики Юрий Продан.

Благодаря усилиям Минэнерго водород получил шанс стать главным источником энергии для "зеленого" будущего, уверен он.

Впрочем, по мнению Плачкова, построить водородный завод быстро не удастся.

"Ведь нужны серьезные инвестиции. Это хорошая перспектива, но на будущее", - говорит он.

Напомним, Буславец ищет пути выгодного сбыта избыточной электроэнергии, производимой Украины. Обсуждают проекты строительства водородного завода и дата-центров.

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