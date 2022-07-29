Экс-главу КСУ Тупицкого заочно отправили под арест: теперь его можно экстрадировать из Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Подольский районный суд города Киева избрал в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщает Государственное бюро расследований, это позволяет экстрадировать Тупицкого из Австрии, пишет УНН.
Цитата
"Суд избрал для бывшего председателя Конституционного Суда Украины меру пресечения в виде содержания под стражей, это позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии", - говорится в сообщении.
Детали
Соответствующая мера пресечения, как указано, позволяет ходатайствовать об экстрадиции Тупицкого из Австрии. Этим же определением суда обращена в доход государства сумма залога, ранее примененная в отношении обвиняемого.
Экс-председатель КСУ обвиняется в заведомо ложных показаниях, соединенных с созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины) и подкупе свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).
В случае доказательства вины Тупицкому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Напомним
27 мая 2022 года Тупицкий был объявлен в международный розыск.
Контекст
Верховный Суд признал противоправным и упразднил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.
Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта 2021-го и которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.
Зеленский решил уволить указом Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда Украины, ведь по его мнению, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.
Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.
А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого. В то же время, в ОГП заявляли об еще одном деле.
Это произошло на фоне того, как 27 октября 2020-го Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.