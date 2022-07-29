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Ексголову КСУ Тупицького заочно відправили під арешт: тепер його можна екстрадувати з Австрії

Ексголову КСУ Тупицького заочно відправили під арешт: тепер його можна екстрадувати з Австрії

Київ • УНН

 • 98608 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Подільський районний суд міста Києва обрав стосовно колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як інформує Державне бюро розслідувань, це дозволяє екстрадувати Тупицького з Австрії, пише УНН.

Цитата

"Суд обрав для колишнього голови Конституційного Суду України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Відповідний запобіжний захід, як вказано, дозволяє клопотати про екстрадицію Тупицького з Австрії. Цією ж ухвалою суду звернуто у дохід держави суму застави, раніше застосованої щодо обвинуваченого.

Ексголова КСУ обвинувачується у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України) та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

У разі доведення вини Тупицькому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Нагадаємо

27 травня 2022 року Тупицького було оголошено в міжнародний розшук.

Контекст

Верховний Суд визнав протиправним та скасував указ Президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.

Йдеться про указ, який Президент України Володимир Зеленський підписав 27 березня 2021-го і яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Зеленський вирішив звільнити указом Олександра Тупицького з посади голови Конституційного Суду України, адже на його думку, роботу судді супроводжували різні політичні та бізнесові групи.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького. Водночас, в ОГП заявляли про ще одну справу.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня 2020-го Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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