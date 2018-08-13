Экс-заместитель главы "Укргаздобычи" вышел под залог

"Залог был внесен еще в пятницу его друзьями. Вышел он (из Киевского следственного изолятора - ред.) буквально полчаса назад", - сказал адвокат.

М.Ореховский также рассказал, что сегодня защитой была подана апелляция на решение суда первой инстанции, который избрал для Тамразова меру пресечения.

Напомним, Генеральная инспекция Генпрокуратуры и Служба безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова при попытке оказать 200 тыс. долл. взятки прокурору за снятие ареста с имущества по делу о преступной организации Януковича.

10 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя "Укргаздобыча" Алексею Тамразову по подозрению в попытке предоставить прокурору взятку в сумме 200 тыс. долларов.