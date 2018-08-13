Екс-заступник голови “Укргазвидобування” вийшов під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Колишній перший заступник голови “Укргазвидобування” Олексій Тамразов, підозрюваний в намаганні дати прокуророві 200 тис. доларів хабара, вийшов під заставу з Київського слідчого ізолятора. Про це повідомив УНН його адвокат Микола Ореховський.
“Застава була внесена ще у п’ятницю його друзями. Вийшов він (з Київського слідчого ізолятора — ред.) буквально півгодини тому”, — сказав адвокат.
М.Ореховський також розповів, що сьогодні захистом була подана апеляція на ухвалу суду першої інстанції, який обрав для Тамразова запобіжний захід.
Нагадаємо, Генеральна інспекція Генпрокуратури та Служба безпеки України затримали колишнього першого заступника голови ПАТ “Укргазвидобування” Олексія Тамразова при спробі надати 200 тис. дол. хабара прокурору за зняття арешту з майна у справі щодо злочинної організації Януковича.
10 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови “Укргазвидобування” Олексію Тамразову за підозрою в намаганні надати прокуророві хабар у сумі 200 тис. доларів.