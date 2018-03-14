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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Экс-украинский футболист Романчук получил польский паспорт

Экс-украинский футболист Романчук получил польский паспорт

Киев  •  УНН

 • 12019 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Полузащитник польской “Ягеллонии” Тарас Романчук отказался от гражданства Украины в пользу польского, информирует УНН со ссылкой на ФК “Ягелония”.

По информации ФК “Ягеллония” Романчук уже получил польский паспорт, о чем и свидетельствует фотография игрока продемонстрированая на странице клуба в Twitter.

Примечательно, что ранее Романчук подчеркивал о возвращении украинского паспорта по завершению сезона 2017/18 годов.

Отметим, что клуб Романчука сейчас делит первое место в чемпионате Польши. Сам хавбек провел за сезон 29 поединков, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Справка: 26-летний игрок начинал юношескую карьеру в родном городе Ковель за одноименный клуб. В 2010 году перешел в мини-футбольный “Апперкот”, за который играл до февраля 2013 года. Затем вернулся в “большой” футбол, переехав в Польшу. Сначала играл за “Легионовию” в Польской второй лиге, а с июля 2014 выступающий за команду Экстракласы “Ягеллония”.

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