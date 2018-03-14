Екс-український футболіст Романчук отримав польський паспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Півзахисник польської “Ягеллонії” Тарас Романчук відмовився від громадянства України на користь польського, інформує УНН з посиланням на ФК “Ягелонія”.
За інформацією ФК “Ягеллонія” Романчук вже отримав польський паспорт, про що й свідчить світлина гравця продемонстрована на сторінці клубу в Twitter.
Примітно, що раніше Романчук наголошував про повернення українського паспорта по завершенню сезону 2017/18 років.
Відзначимо, що клуб Романчука зараз поділяє перше місце в чемпіонаті Польщі. Сам хавбек провів за сезон 29 поєдинків, забив 5 голів і віддав 3 асисти.
Довідка УНН: 26-річний гравець починав юнацьку кар’єру в рідному місті Ковель за однойменний клуб. У 2010 році перейшов у міні-футбольний “Аперкот”, за який грав до лютого 2013 року. Потім повернувся у “великий” футбол, переїхавши до Польщі. Спершу грав за “Легіоновію” у Польській другій лізі, а з липня 2014 року виступає за команду Екстракласи “Ягеллонія”.