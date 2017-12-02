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Бывший сотрудник АНБ США признался в хранении секретных документов у себя дома

Бывший сотрудник АНБ США признался в хранении секретных документов у себя дома

Киев  •  УНН

 • 16418 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Нгя Хоанг Фо признался в незаконном хранении секретных документов у себя дома, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности признался, что в воскресенье он незаконно взял секретные документы, которые, как считалось, позже были похищены из его домашнего компьютера российскими хакерами.

Отмечается, что Фо в период с 2010 по 2015 годы выносил засекреченные документы и хранил их на своем домашнем компьютере. В документах содержались сведения по вопросам национальной обороны США, в том числе материалы под грифами “совершенно секретно” и “секретная информация с особым режимом хранения”.

67-летний экс-сотрудник Нгя Хоанг Фо работал в особом подразделении АНБ, которое занималось взломом иностранных компьютеров, ведением разведки в киберпространстве и анализом собранных данных.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Однако прокуроры согласились не требовать больше восьми лет. Адвокат бывшего сотрудника АНБ Роберт К. Бонсиб, будет ходатайствовать о более мягком приговоре.

Напомним, Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при Центре правительственной связи Великобритании направил всем правительственным учрежденям предписание не использовать российского антивирусного программного обеспечения в системах, связанных с национальной безопасностью.

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