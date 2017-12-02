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Екс-співробітник АНБ США зізнався в зберіганні секретних документів у себе вдома

Екс-співробітник АНБ США зізнався в зберіганні секретних документів у себе вдома

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Нгя Хоанг Фо визнав провину в незаконному зберіганні засекречених документів у себе вдома, передає УНН з посиланням на The New York Times.

Екс-співробітник Агентства національної безпеки зізнався, що в неділю він незаконно взяв секретні документи, які, як вважалося, пізніше були викрадені з його домашнього комп’ютера російськими хакерами.

Відзначається, що Фо в період з 2010 по 2015 роки виносив засекречені документи і зберігав їх на домашньому комп’ютері. У документах містилися відомості з питань національної оборони, у тому числі матеріали під грифами “цілком таємно” і “секретна інформація з особливим режимом зберігання”.

67-річний Нгя Хоанг Фо працював в особливому підрозділі АНБ, яке займалося зломом іноземних комп’ютерів, веденням розвідки в кіберпросторі та аналізом зібраних даних.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Однак прокурори погодилися не вимагати більше восьми років. Адвокат колишнього співробітника АНБ Роберт К. Бонсіб, буде клопотати про більш м'який вирок. 

Нагадаємо, Національний центр кібербезпеки (NCSC) при Центрі урядового зв’язку Великобританії направив до усіх урядових установ припис не використовувати російського антивірусного програмного забезпечення в системах, пов’язаних з національною безпекою.

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