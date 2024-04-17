Экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву и его сообщнику продлили срок ареста до 10 июня

Суд продлил меру пресечения экс-президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и его сообщнику, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

... суд продлил меру пресечения бывшему президенту АО "Мотор Сич" и его сообщнику. Они будут находиться под стражей без права на залог до 10 июня 2024 года - говорится в сообщении.

Напомним

Богуслаева и его сообщника обвиняют в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, оказании содействия террористической организации (ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Экс-президенту АО "Мотор-Сич" также инкриминируется препятствование деятельности военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).