Экс-премьера Сомали избран президентом страны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Бывший глава правительства Сомали Абдуллах Мохамед избран на пост президента страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что избранный президент уже принес присягу перед членами парламента. По данным агентства, Абдуллах Мохамед имеет двойное гражданство. Он получил образование в США, после чего получил гражданство этой страны.
Свои кандидатуры на пост президента Сомали зарегистрировали более 20 политиков. В заключительный, третий тур голосования вышли Абдуллах Мохамед и действующий президент страны Хассан Шейх Махмуд, однако впоследствии он отказался от дальнейшей борьбы за президентское кресло.
Ранее сообщалось, что за несколько часов до открытия избирательного участка в Могадишо его обстреляли из миномета.