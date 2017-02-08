Экс-премьера Сомали избран президентом страны

Отмечается, что избранный президент уже принес присягу перед членами парламента. По данным агентства, Абдуллах Мохамед имеет двойное гражданство. Он получил образование в США, после чего получил гражданство этой страны.

Свои кандидатуры на пост президента Сомали зарегистрировали более 20 политиков. В заключительный, третий тур голосования вышли Абдуллах Мохамед и действующий президент страны Хассан Шейх Махмуд, однако впоследствии он отказался от дальнейшей борьбы за президентское кресло.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до открытия избирательного участка в Могадишо его обстреляли из миномета.