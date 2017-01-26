Экс-чиновника заочно будут судить в Ровенской области за систематическое взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Экс-начальника Инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Ровенской области будут заочно судить за систематическое получение неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
В порядке специального досудебного расследования правоохранители выяснили, что чиновник, систематически требовал и получал от субъектов предпринимательской деятельности взятки за уменьшение размера штрафных санкций по результатам проверки их деятельности и невключение в планы будущих проверок.
Всего экс-руководителем контролирующего органа получено неправомерной выгоды на общую сумму 25 тыс. грн. Правонарушитель объявлен в международный розыск.
Обвинительный акт по сути будет рассматривать Ровенский городской суд.