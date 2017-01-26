Экс-чиновника заочно будут судить в Ровенской области за систематическое взяточничество

В порядке специального досудебного расследования правоохранители выяснили, что чиновник, систематически требовал и получал от субъектов предпринимательской деятельности взятки за уменьшение размера штрафных санкций по результатам проверки их деятельности и невключение в планы будущих проверок.

Всего экс-руководителем контролирующего органа получено неправомерной выгоды на общую сумму 25 тыс. грн. Правонарушитель объявлен в международный розыск.

Обвинительный акт по сути будет рассматривать Ровенский городской суд.