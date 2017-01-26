Екс-посадовця заочно судитимуть на Рівненщині за систематичне хабарництво

У порядку спеціального досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що посадовець, систематично вимагав та одержував від суб’єктів підприємницької діяльності хабарі за зменшення розміру штрафних санкцій за наслідками перевірки їх діяльності та не включення у плани майбутніх перевірок.

Всього екс-керівником контролюючого органу одержано неправомірну вигоду на загальну суму 25 тис грн. Наразі правопорушника оголошено у міжнародний розшук.

Обвинувальний акт по суті розглядатиме Рівненський міський суд.