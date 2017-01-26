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Екс-посадовця заочно судитимуть на Рівненщині за систематичне хабарництво

Екс-посадовця заочно судитимуть на Рівненщині за систематичне хабарництво

Київ • УНН

 • 11590 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Екс-начальника Інспекції з питань захисту прав споживачів в Рівненській області заочно судитимуть за систематичне одержання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.

У порядку спеціального досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що посадовець, систематично вимагав та одержував від суб’єктів підприємницької діяльності хабарі за зменшення розміру штрафних санкцій за наслідками перевірки їх діяльності та не включення у плани майбутніх перевірок.

Всього екс-керівником контролюючого органу одержано неправомірну вигоду на загальну суму 25 тис грн. Наразі правопорушника оголошено у міжнародний розшук.

Обвинувальний акт по суті розглядатиме Рівненський міський суд.

Українські Національні Новини

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