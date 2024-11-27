Экс нардепа-беглеца царева приговорили к 8 годам тюрьмы

Суд признал виновным бывшего народного депутата-беглеца олега царева в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Экс депутату присудили 8 лет лишения свободы и конфисковали его имущество на почти полмиллиарда гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Генерального прокурора.

При публичном обвинении прокуроров Винницкой областной прокуратуры суд в порядке специального судебного производства вынес приговор народному депутату Украины V-VII созывов от запрещенной "Партии регионов". Экс-нардеп признан виновным в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины) - говорится в заявлении ОГП.

Экс-нардепу назначено наказание-8 лет лишения свободы. Также по решению суда подлежит конфискации все принадлежащее осужденному имущество. В частности, речь идет о:

земельный участок площадью 0,15 га на Киевщине;

квартиру в Днепре;

объекты недвижимого имущества во временно оккупированном Крыму: гостиничный и санаторный комплексы, общежития, производственные помещения, хозяйственные постройки.

Общая стоимость имущества составляет 460,6 млн грн, добавили в ОГП.

Прокуроры в суде доказали факт финансирования осужденным вооруженной агрессии рф против Украины.

Экс нардеп имел на территории АР Крым недвижимость и ряд предприятий. После аннексии полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военных росгвардии для обеспечения охранных мер.

Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в городе Ялта. Они переведены на счета "федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск Национальной гвардии рф" - указали в офисе Генпрокурора.

Сейчас царев находится на территории рф. Назначенное наказание он будет отбывать с момента задержания.

Напомним



В ноябре прошлого года цареву сообщили об еще одном подозрении - в финансировании Росгвардии.



В феврале 2024 года суд арестовал имущество на почти полмиллиарда гривен бывшего народного депутата олега царева.