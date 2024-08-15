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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-мэра Здолбунова на Ривненщине подозревают в служебной халатности

Экс-мэра Здолбунова на Ривненщине подозревают в служебной халатности

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 13:00  •  6358 просмотра

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Бывшему мэру Здолбунова сообщено о подозрении в служебной халатности. Из-за непроверки договора о долевом участии городской бюджет недополучил почти 500 тысяч гривен.

Бывшего мэра Здолбунова Ровенской области подозревают в служебной халатности, из-за которой городской бюджет недополучил почти 500 тысяч гривен. Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре, передает УНН

"При процессуальном руководстве Здолбуновской окружной прокуратуры бывшему главе Здолбунова сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", - говорится в сообщении прокуратуры. 

По данным следствия, еще во время выполнения своих обязанностей городской голова не проверил соблюдение условий заключенного им договора о долевом участии в развитии инфраструктуры города при строительстве жилого дома.

"Это привело к безосновательному уменьшению размера такого долевого участия и недополучению специальным фондом бюджета города почти полмиллиона гривен", - указали в прокуратуре. 

Кроме того, сообщается, что суд признал недействительной часть договора о долевом участии и обязал взыскать с застройщика в бюджет общины недополученные доходы. 

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Татьяна Краевская

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