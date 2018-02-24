Экс-боец АТО из Николаевской области хранил дома склад боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Участковые офицеры полиции Первомайского отдела полиции получили информацию о том, что 48-летний местный житель у себя дома хранит боеприпасы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Первомайского отдела полиции ГУНП Николаевской области.
После того как было получено разрешение суда на проведение обыска, правоохранители вместе с сотрудниками Первомайского отделения СБУ в Николаевской области в одной из комнат дома обнаружили сумку, внутри которой находились 205 патронов калибра 5,45 мм, граната РГД-4, две сигнальные ракеты и пластид.
“Общаясь с мужчиной, правоохранители выяснили, что он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины и проходил службу в зоне проведения Антитеррористической операции. Приезжая домой в отпуск, еще в 2014 году, по его словам, он случайно привез с собой в сумке с личными вещами боеприпасы, и, забыв впоследствии о них, хранил их дома”, — говорится в сообщении.
Изъяв боеприпасы, полицейские направили их на исследование.
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Следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас продолжаются следственные действия.
Кроме того, назначено проведение соответствующих экспертиз, после чего ожидают заключения специалистов, по результатам которых будет принято законное решение.
Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными обнаружили тайник с боеприпасами в районе проведения Антитеррористической операции.