Екс-боєць АТО з Миколаївщини зберігав вдома склад боєприпасів

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Дільничні офіцери поліції Першотравневого району отримали інформацію про те, що 48-річний місцевий мешканець у себе вдома зберігає боєприпаси. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Першотравневого відділу поліції ГУНП Миколаївської області.

Після того як був отриманий дозвіл суду на проведення обшуку, правоохоронці разом із співробітниками Первомайського відділення СБУ в Миколаївській області в одній з кімнат домоволодіння правопорушника виявили сумку, в середині якої були 205 патронів калібру 5,45 мм, граната РГД-4, дві сигнальні ракети та пластид.

“Спілкуючись з чоловіком, правоохоронці з’ясували, що він був мобілізований до лав Збройних Сил України та проходив службу у зоні проведення Антитерористичної операції. Приїжджаючи додому у відпустку, ще у 2014 році, за його словами, він випадково привіз із собою у сумці з особистими речами боєприпаси, та, забувши згодом про них, зберігав їх вдома”, — йдеться у повідомленні.

Вилучивши боєприпаси, поліцейські направили їх для проведення дослідження.

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Слідчі Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 КК України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Наразі тривають слідчі дії.

Крім того, призначено проведення відповідних експертиз, після чого очікують на висновки фахівців, за результатами яких буде прийнято законне рішення.

Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України спільно із військовими виявили схованку із боєприпасами у районі проведення Антитерористичної операції.

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