Экс-бойца "Азова", который устроил взрыв в супермаркете, будут судить

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 14:12 • 125236 просмотра

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении бывшего бойца полка "Азов", который пытался убить свою знакомую, взорвав гранату. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Прокуратурой Киевской области завершено досудебное расследование в отношении бывшего милиционера батальона патрульной службы милиции особого назначения "Азов", по фактам незаконного обращения с оружием и покушении на умышленное убийство 31-летней женщины, путем подрыва гранаты.

Во время досудебного расследования установлено, что в 2015 году бывший милиционер батальона "Азов", будучи освобожденным от занимаемой должности в связи с не прохождением испытательного срока, продолжал находиться в зоне антитеррористической операции, где незаконно приобрел 9 боеприпасов, 9 гранат и охотничий кинжал, которые в дальнейшем хранил без предусмотренного законом разрешения по месту своего жительства

Кроме того, в октябре прошлого года, мужчина поссорился по телефону со своей знакомой. Придя в супермаркет, где работала женщина, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал боевую гранату и бросил ее через прилавок в сторону потерпевшей.

В результате взрыва женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Как сообщал УНН, СБУ объявила подозрение двум высокопоставленным чиновникам "ДНР".

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