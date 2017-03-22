Екс-бійця "Азову", який влаштував вибух в супермаркеті, судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прокуратура завершила досудове розслідування стосовно колишнього бійця полку “Азов”, який намагався вбити свою знайому, підірвавши гранату. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Прокуратурою Київської області завершено досудове розслідування стосовно колишнього міліціонера батальйону патрульної служби міліції особливого призначення “Азов”, за фактами незаконного поводження зі зброєю та замаху на умисне вбивство 31-річної жінки, шляхом підриву гранати.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2015 році колишній міліціонер батальйону “Азов”, будучи звільненим із займаної посади у зв’язку з не проходженням іспитового строку, продовжував перебувати в зоні антитерористичної операції, де незаконно придбав 9 бойових припасів, 9 гранат та мисливський кинджал, які в подальшому зберігав без передбаченого законом дозволу за місцем свого проживання.
Крім того, у жовтні минулого року, чоловік посварився по телефону зі своєю знайомою. Прийшовши до супермаркету, де працювала жінка, чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, дістав бойову гранату та кинув її через прилавок у сторону потерпілої.
Внаслідок вибуху жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.
За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.
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