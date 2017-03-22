Екс-бійця "Азову", який влаштував вибух в супермаркеті, судитимуть

Прокуратурою Київської області завершено досудове розслідування стосовно колишнього міліціонера батальйону патрульної служби міліції особливого призначення “Азов”, за фактами незаконного поводження зі зброєю та замаху на умисне вбивство 31-річної жінки, шляхом підриву гранати.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2015 році колишній міліціонер батальйону “Азов”, будучи звільненим із займаної посади у зв’язку з не проходженням іспитового строку, продовжував перебувати в зоні антитерористичної операції, де незаконно придбав 9 бойових припасів, 9 гранат та мисливський кинджал, які в подальшому зберігав без передбаченого законом дозволу за місцем свого проживання.

Крім того, у жовтні минулого року, чоловік посварився по телефону зі своєю знайомою. Прийшовши до супермаркету, де працювала жінка, чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, дістав бойову гранату та кинув її через прилавок у сторону потерпілої.

Внаслідок вибуху жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.

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