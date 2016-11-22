Экс-беркутовцам продлили арест до 20 января 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева продлил арест пяти экс-беркутовцам Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана, до 20 января 2017 года. Об этом сообщил судья Сергей Дячук, передает УНН.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил арест для 5 экс-беркутовцев и отказал защите в смягчении мер.
Напомним, по данным ГПУ, по состоянию на 10 февраля 2016 года в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.
Ранее сообщалось, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, ведь остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.
Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР".