Екперт рассказала, почему Украина погрязла в мусоре

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44241 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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11 марта, 18:02 • 158664 просмотра

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11 марта, 14:12 • 117119 просмотра

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине система обращения с отходами в упадке. Такое мнение в комментарии УНН высказала эксперт группы "Охрана окружающей среды" РПР Татьяна Тевкун.

“Система обращения с отходами в Украине в упадке. Причин этому было много — и низкая приоритетность этой проблемы на государственном уровне, и ненадлежащая деятельность ликвидированного ГП „Укрэкокомресурсы“, и бездействие мэров городов, на которых возложена обязанность организации сбора и утилизации отходов, а также недостаточная информированность граждан о вреде, который приносят отходы”, — сказала она.

Эксперт отметила, что по данным Минрегионстроя, в Украине за 2016 (без учета данных АР Крым и г.Севастополь) образовалось около 49 млн куб.м бытовых отходов, или около 11 млн тонн, которые захороняют на 5,5 тыс. свалок и полигонов общей площадью более 9 тыс. га. Благодаря внедрению в 575 населенных пунктах раздельного сбора бытовых отходов, работе 22 мусоросортировочных линий, 1 мусоросжигательного завода и 3 мусоросжигательных установок переработано и утилизировано около 5,76% бытовых отходов, из них: 2,72% сожжено, а 3,04% бытовых отходов попало на заготовительные пункты вторичного сырья и мусороперерабатывающие заводы. Однако цифра по раздельному сбору является манипулятивной, подчеркнула Т.Тевкун.

“Так, если в городе есть несколько свалок для раздельного сбора или имеющиеся пункты приема вторичного сырья то сбор считается раздельным. Но на самом деле это не так, что и подтверждает процент переработки и утилизации отходов. Да и каждый из нас видит, что делается в наших городах, лесах, реках, где просто разбросаны полиэтиленовые и пластиковые пакеты, бутылки и др. Кстати, эти отходы расщепляются более века, животные иногда воспринимают их за еду, что провоцирует их смерть”, — пояснила она.

По мнению эксперта, Украине нужна иерархия приоритетов обращения с отходами.

“Это четкая структура действий, которая должна осуществляться с отходами — предотвращение образования отходов, повторное использование, переработка, восстановление энергии (в т.ч. сжигания), захоронения. При этом к другой действия следует переходить тогда, когда выполнено предыдущее”, — отметила Т.Тевкун.

Также она добавила, что пластик можно сжигать только в специальных установках, в других случаях его нужно либо сдавать на переработку, или, если это возможно, то повторно использовать.

“Поясню на примере домохозяйства. Откажитесь от использования пластиковых пакетов, носите с собой термочашку и просите наливать кофе и воду в ней. Такими действиями вы предотвращает образование отходов. Используйте товар несколько раз — бутылки, сумки или сделайте что-то полезное для хозяйства из него, например с шин. Это будет называться повторное использование. Сдайте другой мусор на переработку, чем поможете окружающей среде и сохраните ресурсы. И только если нельзя сделать предварительные действия, мусор может быть сожжено. Однако это должно осуществляться в специальных установках, потому что мусор может выделять вредные элементы, особенно это касается пластика. И только остатки захороняют на свалке”, — отметила Т.Тевкун.

Напомним, в Верховной Раде рассматривают законопроекты, когда при возвращении пластиковой тары в пункты сбора люди будут получать деньги.

В Германии такая система популярна среди населения.

Как ранее сообщал УНН, волонтеры волонтеры “TED ED” сделали видеоролик, демонстрирующий, что происходит в природе, когда пластиковая тара не утилизируется должным образом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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